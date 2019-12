PSV heeft in De Kuip gedaantewisseling nodig

De basiself van PSV tegen Rosenborg. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - PSV moet zondag in De Kuip tegen Feyenoord laten zien waartoe het in staat is onder trainer Mark van Bommel. Dat wordt het ijkpunt wat betreft de ontwikkeling van de Eindhovenaren en wat zij allemaal te bieden hebben onder de coach. Maar dan moet de ploeg in minder dan 72 uur een gedaanteverwisseling ondergaan. Want van extra vertrouwen tanken tegen Rosenborg kwam bitter weinig terecht: 1-1.