Basisplaatsen Bruma, Vinicius én Zahavi bij PSV; Ajax ongewijzigd

Vooral Gakpo was dit seizoen al belangrijk voor PSV in de Eredivisie, met drie doelpunten en zeven assists. Madueke scoorde tot dusver tweemaal in de competitie. Hij trof ook tweemaal doel in de gewonnen uitwedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal (0-4)

Ibrahim Sangaré keert terug bij PSV. Hij was geschorst voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Olivier Boscagli zakt een linie terug naar de defensie. Eran Zahavi is de spits van PSV in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Schmidt laat Yorbe Vertessen en Armando Obispo op de bank beginnen.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli en Max; Van Ginkel, Götze, Sangaré en Bruma; Vinícius en Zahavi.

Ajax begint met een ongewijzigde ploeg aan de topper. Trainer Erik ten Hag geeft het vertrouwen aan de spelers die dinsdag de basis legden voor een fraaie zege op Borussia Dortmund in de Champions League (4-0).

Steven Berghuis is weer de aanvallende middenvelder van Ajax. Davy Klaassen start op de bank. Edson Álvarez verschijnt op zijn 24e verjaardag ook aan de aftrap. Ajax verdedigt de koppositie van de Eredivisie en begint met 1 punt voorsprong op PSV aan de topper.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis en Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.