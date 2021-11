Oranje moet WK-kwalificatie afsluiten in lege Kuip

De KNVB had alle 44.000 beschikbare kaarten voor het duel met de Noren verkocht, maar de Oranjefans mogen niet naar binnen. „Hoe pijnlijk ook: Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld”, zei demissionair premier Mark Rutte op de persconferentie.

De Eredivisie ligt dit weekeinde stil vanwege de interlandperiode. In de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gevoetbald. Bij FC Eindhoven - FC Dordrecht wordt zaterdag om 16.30 uur afgetrapt, wat betekent dat in het Jan Louwers-stadion mogelijk nog wel toeschouwers naar binnen mogen. Dat geldt een dag later niet voor De Graafschap - Telstar, ADO Den Haag - VVV-Venlo en Excelsior - Almere City FC. Maandag speelt MVV in Maastricht voor lege tribunes tegen FC Den Bosch.

De komende weken blijven de stadions in de Eredivisie ook weer leeg, net als vrijwel het gehele vorige seizoen. PSV speelt op 25 november in de Europa League thuis tegen Sturm Graz en moet dat ook in een leeg stadion doen. Dat geldt ook voor de Nederlandse voetbalsters in hun oefeninterland tegen Japan, op 29 november in Den Haag.

Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse kunnen begin december in hun laatste groepswedstrijd mogelijk wel weer toeschouwers ontvangen. Het verbod op publiek loopt tot 4 december. Ajax ontvangt drie dagen later Sporting Portugal in de Champions League. Op 9 december spelen drie Nederlandse clubs thuis In de Conference League: AZ - Randers, Feyenoord - Maccabi Haifa en Vitesse - Mura.

In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven blijven de tribunes de komende weken leeg bij de halve finales en finales van de International Swimming League. Het evenement begon donderdag en eindigt op 4 december. Dagelijks zouden 1300 bezoekers welkom zijn in het zwembad.

Dordrecht huisvest eind deze maand de wereldbeker shorttrack (25-28 november). Daar zouden dagelijks zo’n 3000 mensen naar binnen mogen. De Nederlandse hockeyers spelen op 26 en 28 november in de Pro League in Rotterdam tegen België. De kaartverkoop was al begonnen, maar deze interlands moeten nu zonder publiek worden gespeeld. De marathonschaatsers werken zeker drie wedstrijden af in een lege ijshal.

Alle sport gaat door, maar zonder publiek bij profs en amateurs

Alle sport kan de komende drie weken doorgaan, maar publiek is niet toegestaan. Dat geldt voor wedstrijden en trainingen van zowel de profs als de amateurs. Dat is een van de maatregelen van het kabinet om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december.

De aanscherping van het beleid heeft direct gevolgen voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen, komende dinsdag in De Kuip. Dat duel moet zonder publiek worden gespeeld. De KNVB had alle 44.000 kaarten verkocht.

„Alle sport kan doorgaan, maar er komt wel een verbod op publiek bij wedstrijden en trainingen”, zei demissionair premier Mark Rutte. „Zowel binnen als buiten, in de professionele sport en bij de amateurs, overdag en ’s avonds. Hoe pijnlijk ook: Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld.”

De KNVB en de organisaties van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hadden eerder op vrijdag in felle bewoordingen hun ongenoegen geuit toen het publieksverbod uitlekte. „Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt”, staat in een statement van de directeuren Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie). „Die vonden namelijk niet in de stadions plaats, dat is meerdere keren aangetoond. En toch wordt als eerste een streep gezet door het publiek bij het betaald voetbal. Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen.”

Schaatsbond KNSB sloot zich aan bij de KNVB en hekelde eveneens het verbod op toeschouwers. „Wij zien hiervan de logica niet in”, zei directeur-bestuurder Herman de Haan in een verklaring. „Het afgelopen jaar heeft de schaatswereld bewezen uitstekend in staat te zijn om wedstrijden coronaveilig te organiseren. Natuurlijk zien wij ook dat het groeiende aantal besmettingen nieuwe maatregelen noodzakelijk maakt, maar wij denken dat deze specifieke beperking onnodig en overbodig is.”