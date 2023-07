Wielerlegende Hennie Kuiper in bres voor zieke kinderen

Team Rynkeby Vestjylland heet de club, die met 35 renners vanaf het Deense Ringe is begonnen aan hun eigen ’Tour’ naar Parijs. Het doel is om geld op te halen voor ernstig (chronisch) zieke kinderen. De stichting werd 21 jaar geleden opgericht en is in veel Europese landen gevestigd. Dit jaar alleen al werd er 9,5 miljoen euro opgehaald, maar in dit geval is meer altijd beter. „Dit goede doel, waarmee zij geld inzamelen voor zieke kinderen, verdient alle aandacht die ze kunnen krijgen”, zegt Kuiper.

Dat het fietsend gebeurt, maakt het voor Kuiper net iets specialer. De nog altijd kwieke 74-jarige oud-prof won vele grote koersen in zijn leven, waaronder vier van de vijf wielermonumenten. Kuiper werd zowel wereld- als olympisch kampioen en eindigde tweemaal als tweede in de Ronde van Frankrijk. Team Rynkeby keerde dinsdag terug in Denekamp om Kuiper opnieuw te bezoeken en vervolgde dezelfde dag - allemaal gehuld in een gele trui - de trip naar Parijs. Natuurlijk om vele euro’s in te zamelen, en als hun landgenoot Jonas Vingegaard ook nog zijn tweede Tour-zege op rij boekt, is dat een mooie bijkomstigheid.

Die iconische gele Tour-trui droeg Kuiper nooit, maar die van Team Rynkeby zit hem als gegoten.