Federer over clash met Nadal: ’Zal wel weer een hype worden’

„We weten veel van zijn spel, maar hij weet ook veel van mijn tennis”, merkte Federer met een glimlach op. „De buitenwereld zal er wel weer een hype van maken. Natuurlijk, kijk ik uit naar die partij tegen Nadal, maar ik verheug me op elke tenniswedstrijd, en niet zozeer op een tegenstander.”

Federer en Nadal kwamen elkaar op Wimbledon in 2008 in de finale voor de laatste keer tegen. Die partij duurde bijna zeven uur, mede door hinder van de regen. Nadal won destijds zijn eerste titel in Londen dankzij 9-7 in de vijfde set.

Bekijk ook: Wimbledon krijgt gewenste clash

Begin vorige maand speelden de twee rivalen in de halve finales op Roland Garros ook tegen elkaar. Dat gravelduel eindigde in een royale zege voor Nadal, die met twee titels op het Londense gras echter aanzienlijk minder succesvol is dan achtvoudig Wimbledonkampioen Federer.

Federer behaalde woensdag tegen Kei Nishikori (4-6 6-1 6-4 6-4. zijn honderdste zege op het heilige gras in Londen. „Nee, dat besefte ik niet meteen”, gaf hij toe. „Tijdens een partij ben ik alleen bezig met het winnen van het volgende punt. Een toeschouwer feliciteerde me na afloop met mijn honderdste overwinning op Wimbledon. Toen pas drong dat tot me door. Het gaf me een fijn gevoel.”