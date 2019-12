Feyenoord met Larsson tegen Porto

Het afgelopen weekeinde, bij de 0-0 uit tegen Vitesse, begon Larsson nog op de bank. Hij viel kort voor tijd in, als vervanger van Sinisterra. Doelman Justin Bijlow keert na een elleboogblessure terug in de selectie, maar begint op de bank. Nick Marsman staat in het doel.

Feyenoord kan zich alleen plaatsen voor de volgende ronde als het wint in Portugal. Dan moet ook nog Rangers FC op eigen veld Young Boys verslaan.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Sinisterra, Larsson.