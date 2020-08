Wout van Aert wint nu ook Milaan-Sanremo

Na zo’n 300 kilometer was de Belg van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma in de sprint te sterk voor de Fransman Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar. Van Aert zegevierde vorige week ook in Strade Bianche.

'La Primavera' zou al op 21 maart plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door. De Italiaanse koers, doorgaans de eerste voorjaarsklassieker, werd dus bijna vijf maanden later alsnog verreden.

