Doelpuntenfestijn bij Saoedisch debuut Ronaldo tegen Messi & co

De galawedstrijd tussen de selectie van Al-Nassr en Al-Hilal - de ’Riyadh XI’ - en PSG lag al vast voor Ronaldo tekende bij de Saoedische club voor een jaarloon van 200 miljoen euro. Door een speling van het lot is dat de debuutwedstrijd van Ronaldo geworden in Saoedi-Arabië. Beide rivalen gaven elkaar voor de wedstrijd een handshake, al ging het er koeltjes aan toe.

Messi scoorde al in de derde minuut. Nog eens drie minuten later vuurde Ronaldo - die de aanvoerdersband droeg- zijn eerste schot af, maar Keylor Navas had daar weinig moeite mee. Ronaldo liet zich ook gelden door Soler te poorten.

Lionel Messi maakte al na drie minuten een treffer. Ⓒ ANP/HH

Ronaldo op zijn Ronaldo’s

Later in de eerste helft trof Ronaldo wel doel. Vanaf 11 meter maakte hij zo’n tien minuten voor rust gelijk, en in de blessuretijd van de eerste helft zette hij zijn ploeg zelfs op voorsprong. Marquinhos had tussendoor ook nog gescoord namens PSG, terwijl Juan Bernat bij de Franse ploeg met rood van het veld was gestuurd.

Bekijk hier de beelden van het duel. Tekst gaat verder onder Tweet:

Het spektakel ging na rust vrolijk verder. Zo pikten onder anderen Kylian Mbappé en Sergio Ramos hun doelpuntje mee, terwijl ook het Saoedisch gelegenheidselftal nog tweemaal scoorde. De Parijzenaren trokken met 5-4 echter aan het langste einde. Paris Saint-Germain, de kampioen van Frankrijk, verblijft deze week voor een korte commerciële trip in het Midden-Oosten.

Het officiële debuut van Ronaldo voor Al-Nassr staat voor het komend weekeinde gepland.