Ronaldo laat zich gelden bij debuut met twee treffers voor rust

Messi scoorde na een knappe assist van Neymar, al werkte doelman Al Owais mee door onorthodox uit te komen.

Bijzonder debuut

De galawedstrijd tussen de selectie van Al-Nassr en Al-Hilal en PSG lag al vast voor Ronaldo tekende bij de Saoedische club voor een jaarloon van 200 miljoen euro. Door een speling van het lot, is dat de debuutwedstrijd van Ronaldo geworden in Saoedi-Arabië. Beide rivalen gaven elkaar voor de wedstrijd een handshake, al ging het er koeltjes aan toe.

Lionel Messi maakte al na drie minuten een treffer. Ⓒ ANP/HH

Messi scoorde al in de derde minuut. Nog eens drie minuten later vuurde Ronaldo - die de aanvoerdersband draagt- zijn eerste schot af, maar Keylor Navas had daar weinig moeite mee. Ronaldo liet zich ook opmerken door Soler te poorten.

Later in de eerste helft had Ronaldo wel succes. Vanaf 11 meter maakte hij zo’n tien minuten voor rust gelijk, en in de blessuretijd van de eerste helft zette hij zijn nieuwe ploeg zelfs op voorsprong. Marquinhos had tussendoor ook nog gescoord namens PSG.

