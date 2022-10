Real Madrid blijft hameren op Super League: ’Onze sport is ziek’

„Om problemen te kunnen oplossen, moet je eerst erkennen dat er problemen zijn. Onze sport is ziek en we zijn onze rol als wereldwijd grootste sport aan het verliezen”, aldus Perez, die verwees naar een ranglijst van Forbes met de vijftig meest waardevolle sportteams ter wereld. Daarop stond Real ’maar’ dertiende, na een groot aantal teams uit de Verenigde Staten. „Ze moeten iets heel goed doen in de Verenigde Staten en wij heel slecht in Europa. Voetbal verliest de wereldwijde entertainmentstrijd.”

Perez wil graag veel meer topwedstrijden tegen Europese topclubs spelen. Hij verwijst daarom ook nog eens naar de wedstrijden in de Champions League van vorig seizoen tegen Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City en Liverpool. „Het waren spektakelstukken waarvan kijkers enthousiast werden. Daarom geloven we erin dat de Europese competities moeten veranderen, om de fans het hele jaar door topduels met topspelers te bieden.”

Nog maar vier keer tegen Chelsea

De voorzitter van Real Madrid maakt bovendien de vergelijking met de tenniswereld. „Nadal en Federer hebben in vijftien jaar veertig keer tegen elkaar gespeeld. Nadal en Djokovic stonden in zestien jaar 59 keer tegenover elkaar. Wij hebben in 67 jaar maar negen keer tegen Liverpool gespeeld, vier keer tegen Chelsea. Waarom zouden we de fans zulke wedstrijden onthouden?”

„Onlangs zei de voorzitter van de European Clubs’ Association (Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, red.) over de Super League dat Real Madrid bang is voor de concurrentie”, sneerde Perez ook nog naar de Franse topclub. „Misschien moet hij eraan worden herinnerd wie wij zijn. Concurrentie zit in ons DNA.”

Perez is de voortrekker van de Super League, maar zijn plannen werden in heel Europa op veel kritiek onthaald en kwamen vorig jaar uiteindelijk niet van de grond.

(Bron: Het Nieuwsblad)