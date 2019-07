Barcelona tast diep in de buidel voor Griezmann

FC Barcelona legt een bedrag van maar liefst 120 miljoen euro neer voor de Fransman, die overkomt van Atlético Madrid.

In de Catalaanse hoofdstad heeft Griezmann getekend tot medio 2024. Er is tevens een afkoopsom van 800 miljoen euro opgenomen in het contract. Griezmann is de derde duurste speler ooit die een transfer maakt naar Camp Nou. Alleen Philippe Coutinho (145 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (125 miljoen euro) kostten Barça meer.

Griezmann is na Frenkie de Jong de tweede aankoop van de regerend Spaans kampioen voor aankomend seizoen.

Transfersoap

De overstap van Atlético naar Barcelona werd een ware transfersoap. In mei vorig jaar liet de wereldkampioen al weten dat hij zijn nest in de Spaanse hoofdstad zal verlaten.

Toen werd Griezmann ook al gelinkt aan Blaugrana, maar uiteindelijk bleef hij Altétio voor nog één seizoen trouw.

Los Rojiblancos hield al rekening met een vertrek van hun sterspeler. Recent werd João Félix namelijk gepresenteerd als topaankoop in Estadio Wanda Metropolitano. De 19-jarige Portugees werd overgenomen van Benfica voor een slordige 126 miljoen euro.

Bekijk ook: Atlético legt recordbedrag neer voor João Félix

Carrière

Barcelona is de derde club uit de loopbaan van de 28-jarige Fransman. Griezmann maakte in 2009 op 18-jarige leeftijd zijn eerste stappen in het betaald voetbal bij Real Sociedad. Al snel viel het op hoe goed de aanvaller kon voetballen. Atlético haalde Griezmann in 2014 voor 30 miljoen euro naar Madrid. Daar ontpopte hij zich tot een speler van wereldklasse.

Met Atlético won hij de Spaanse Supercup (2015), de Europa League (2018) - waar Griezmann in de met 3-0 gewonnen finale tegen Marseille twee keer scoorde - en de Europese Supercup (2018). Tevens werd hij runner-up van de Champions Leauge in 2016 (Real Madrid was te sterk in de finale) en hij behoorde in datzelfde jaar tot één van de drie kanshebbers om de Ballon d’Or te winnen. Uiteindelijk ging Cristiano Ronaldo er met de ereprijs vandoor.

Met Frankrijk verloor Griezmann in eigen land de EK-finale in 2016 van Portugal. Twee jaar later werd hij in Rusland wereldkampioen met Les Bleus door in de finale Kroatië met 4-2 te verslaan. In die finale benutte hij een strafschop.