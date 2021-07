Ongeslagen oefenreeks ten einde: FC Utrecht verliest van Venezia

Simon Gustafson scoorde twee keer tegen Venezia. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - FC Utrecht heeft op de valreep de ongeslagen status in de oefencampagne verspeeld. Nadat de A-keuze van dit moment eerder op de dag met 2-0 de uitwedstrijd tegen VfL Bochum had gewonnen, ging de B-keuze in Stadion Galgenwaard met 3-2 onderuit tegen het Italiaanse Venezia. De winnende goal viel vlak voor tijd vanaf de strafschopstip. Het betekende de eerste nederlaag van FC Utrecht in deze seizoensvoorbereiding. Van de tien voorgaande duels er zeven gewonnen en drie gelijkgespeeld.