Vechtsporters gaan in coronacrisis weer ’los’ in UFC

Ultimate Fighting Championship (UFC), de grootste MMA-organisatie ter wereld, organiseert in deze coronacrisis een grootschalig evenement in Jacksonville, Florida. Er is nog geen publiek toegestaan. Jairzinho Rozenstruik (32) is een van de deelnemers bij het eerste vechtsport-event op Amerikaanse bodem sinds 8 maart van dit jaar. De Surinaamse zwaargewicht neemt het op tegen Francis Ngannou uit Kameroen.

„Ik zie het gewoon als een normale wedstrijd. Ik heb om deze tegenstander gevraagd en heb hem gekregen. Daar ben ik blij om. Het enige dat nu telt is mijn missie volbrengen”, aldus Rozenstruik tegenover De Telegraaf. Hij is absoluut niet bang is voor het coronavirus. „Gezondheid gaat voor mij altijd voor. Ik ken de organisatoren van de UFC en weet hoe zij zich voorbereiden. Dat is altijd top. Ik vertrouw erop dat ze nu zeker geen fouten maken. En als ik iets zie wat me niet bevalt, geef ik dat gewoon aan.”

Dat er geen fans aanwezig zijn, is voor Rozenstruik geen issue. Sterker nog, hij ziet zelfs voordelen. „Nu kan ik mijn corner men (zijn coaches, red.) goed horen.” Mocht iemand overigens medische hulp behoeven, dan zijn artsen ter plaatse in de arena en hoeft in principe niet te worden afgereisd richting een ziekenhuis. Iets wat zeker in coronatijden niet wenselijk is.

