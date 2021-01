Invaller Reza Ghoochannejhad doet het weer voor PEC Zwolle

Hoewel Ghoochannejhad het dit seizoen meestal met ultrakorte invalbeurten heeft moeten doen, is de Iraniër wel gewoon de topscorer van de Zwollenaren in de Eredivisie. Captain Bram van Polen brak na de wedstrijd tegen Willem II een lans voor de aanvaller en vertelde, dat hij bij Stegeman had gepleit voor meer speeltijd voor de gemakkelijk scorende spits.

Ghoochannejhad zag echter dat nieuwkomer Thomas Buitink, voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse, direct in de basis mocht beginnen en nam zijn vertrouwde plek op de bank in.

Lucas Schoofs krijgt de felicitaties van zijn ploeggenoten. Ⓒ ANP/HH

Neusje voor de goal

Lange tijd leek het een mooie avond te worden voor Heracles, dat al in de 1e minuut op voorsprong kwam door Lucas Schoofs en vlak voor het rustsignaal de voorsprong verdubbelde door toedoen van Delano Burgzorg. De aanvaller profiteerde van een mooie pass van Schoofs en helemaal verkeerd uitlopen van de Zwolse doelman Michael Zetterer. PEC Zwolle zette zich over de tegenslag heen en kwam na rust beter voor de dag.

Nieuwkomer Virgil Misidjan tekende met een van richting veranderd schot voor de aansluitingstreffer, zijn eerste goal in de Eredivisie sinds 2013. En toen was het weer de beurt aan Ghoochannejhad, die op zijn 33e nog altijd een neusje voor de goal heeft en inmiddels op 13 goals in 26 Eredivisieduels voor PEC Zwolle staat, een keurig moyenne.