Cristiano Ronaldo bezorgt Al-Nassr Arabische Champions League

In de finale stond Al-Nassr tegen de landgenoten van Al-Hilal tot een kwartier voor tijd met 1-0 achter, totdat Ronaldo zijn eerste doelpunt maakte. In de verlenging scoorde de aanvoerder opnieuw (2-1). Het is voor de 38-jarige Portugees zijn eerste prijs sinds zijn komst naar het Midden-Oosten afgelopen winter.

Ronaldo was in de halve finale van de zogeheten Arab Club Champions Cup ook trefzeker, tegen het Irakese Al-Shorta (3-1). Al-Hilal bereikte de finale door met dezelfde cijfers te winnen van Al-Shabab, de Saudische club van voormalig Ajax-coach Marcel Keizer.