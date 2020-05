Gerbrands: ’Ik deel de mening van Dijkhoff’

Hij gaf aan dat de KNVB ’achteraan in de rij’ staat, nu er zonder plan slechts een brief over de schutting is gegooid, waarin werd vermeld dat er 400 miljoen euro schade wordt geleden in het betaalde voetbal. De Eredivisie-top beseft nu aan zet te zijn een gedegen plan te presenteren, dat het betaald voetbal een reddingsboei moet toewerpen.

Met hagel schieten

„Afgelopen vrijdag hebben we gezeten met Ajax, Feyenoord, AZ, PSV de KNVB en de Eredivisie CV”, vertelt Gerbrands. „Wat Dijkhoff heeft geroepen, is een goed signaal. Ik deel die mening. Het wordt tijd voor een duidelijk plan, over welke kant het op moet gaan met het betaalde voetbal. Er werd veel met hagel geschoten, er waren ook heel veel kleine, goede initiatieven, maar er was geen totaalbeleid. Er werd een bedrag neergelegd, zonder plan erbij. Maar ook voor ons geldt dat we lang niet wisten waar we aan toe waren en wat we moesten verwachten. Sinds vrijdag is de noodzaak wel duidelijk geworden dat er totaalplan moet komen, voor alle clubs in het betaalde voetbal.”

Ook ging de algemeen directeur van PSV in op het op handen zijnde salarisoffer, naar het model van de spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO. Dat zal slechts een klein deel van de problemen oplossen. „Spelen we een heel seizoen zonder publiek, dan kost ons dat 30 miljoen euro”, schetst Gerbrands het slechtst denkbare scenario. „Het salarisoffer, zoals het voorstel er ligt, zou 8 tot 10 procent van het probleem oplossen. En zo’n 3 miljoen euro terugbrengen.”

Begroting

Gerbrands gaf aan het gat in de begroting, die tussen de 70 en 75 miljoen zal blijven liggen komend seizoen, op verschillende manieren te willen oplossen. Er wordt ook met de ondernemingsraad gesproken over een salarisoffer binnen de rest van de organisatie.