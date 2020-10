Edson Alvarez: ’Elk duel met Oranje heeft na dat moment met Arjen Robben extra lading’

Het moment dat in Mexico nog altijd steekt. Rafael Marquez vloert Arjen Robben. Klaas-Jan Huntelaar schiet Oranje een paar minuten later naar de kwartfinales. Ⓒ ANP/HH

AMSTELVEEN - Oranje kan woensdagavond tegen Mexico zijn borst natmaken. „Zoals alle Latijns-Amerikaanse landen spelen wij met ons hart”, zegt Ajax-middenvelder Edson Alvarez (22). „Of het zoals nu een oefeninterland is of niet, we vechten als leeuwen. Daar heb ik Daley Blind en Quincy Promes grappend al voor gewaarschuwd.”