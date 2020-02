Ziedende Van den Brom ziet Utrecht-zege uit handen glippen

Invaller Paul Gladon tikte in de 91e minuut van dichtbij raak, nadat FC Utrecht-keeper Jeroen Zoet een eerdere inzet niet goed kon verwerken. Voor Gladon, in de 78e minuut in de ploeg gekomen voor Damil Dankerlui, was het pas zijn eerste Eredivisiedoelpunt voor Willem II.

Door het gelijkspel heeft Willem II nu negen thuisduels op een rij niet verloren: vijf zeges en vier gelijkspelen. In 2002 zetten de Brabanders voor het laatst zo'n reeks neer.

FC Utrecht nam de leiding door een snel doelpunt van Jean-Christophe Bahebeck. De Franse aanvaller gleed de bal al in de vierde minuut binnen na een goede voorzet van Gyrano Kerk. Het was het derde doelpunt van het seizoen van Bahebeck, die voor het eerst sinds 15 december van vorig jaar weer een basisplaats had. Halverwege de tweede helft werd de doelpuntenmaker gewisseld voor Joris van Overeem.

Het doelpunt van Bahebeck leek beslissend, maar in de stromende regen kwamen de Tilburgers, tot onvrede van FC Utrecht-trainer John van den Brom, toch langszij. Van den Brom was van mening dat er een overtreding aan het doelpunt voorafging. Door het gelijkspel blijft het gat tussen de twee subtoppers zes punten.