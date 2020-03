Voetbalclub Schalke 04 start groepstraining online

„Zo kunnen we toch in teamverband trainen, terwijl we niet in dezelfde ruimte zitten”, zegt trainer David Wagner. „Onze fysieke trainers leiden de trainingen. Zo kunnen ze iedereen in de gaten houden en oefeningen waar nodig optimaliseren.” De spelers kunnen elkaar ook zien en met elkaar praten.

„We willen natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag op ons vaste werkplek: het gras”, zegt Wagner. „We onderzoeken alle mogelijkheden om dat onder de huidige voorzorgsmaatregelen te kunnen doen.” Net als in Nederland zijn ook in Duitsland groepstrainingen niet toegestaan om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de Bundesliga wordt in ieder geval tot 30 april niet gevoetbald. Schalke 04 staat op de zesde plek.