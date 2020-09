Wonderdebuut Luis Suarez bij Atletico Madrid

De Uruguayaan, overgekomen van FC Barcelona , had zijn nieuwe ploeggenoten tegen Granada al een 3-0-voorsprong zien nemen. Met een assist en twee doelpunten leverde Suárez meteen een forse bijdrage aan de 6-1-zege in het eerste competitieduel van zijn nieuwe club.

Suárez was het duel op de bank begonnen. Hij zag Diego Costa met een kopbal de score al na negen minuten openen. Niet veel later miste Saúl vanaf de strafschopstip de kans op de 2-0. Die volgde kort na rust toen Ángel Correa raak schoot na een voorzet van João Félix. Correa was zelf de aangever van de eerste treffer geweest.

Félix maakte de 3-0, waarna Suárez in het veld verscheen. De Uruguayaan, overbodig bevonden door Barcelona-trainer Ronald Koeman, liet eerst Llorente scoren en kopte niet veel later raak op aangeven van diezelfde Llorente. Jorge Molina scoorde in de slotfase tegen, waarna Suárez in blessuretijd van dichtbij nog eens doel trof.