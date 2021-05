Ruzie tussen NAC-spelers en Emmen-fans na beslissende strafschoppenreeks

Vooral oud-FC Emmen-speler Anco Jansen was het mikpunt. De afgelopen winter vertrokken middenvelder, die een van de strafschoppen nam, liet zich verleiden erop te reageren, waarna enkele fans de boarding over klommen om verhaal te halen bij de middenvelder. Deze werd snel weggetrokken, waarna enkele supporters en Emmen-captain Michael de Leeuw de gemoederen wat wisten te bedaren.

Het maakte NAC-doelman Nick Olij weinig uit, die direct na de verlenging de kleedkamers indook. „Ik moest plassen, eigenlijk al 90 minuten lang.” De keeper vervulde vervolgens met twee gestopte strafschoppen een heldenrol, al bleef hij voor de camera’s van ESPN vrij bescheiden. „We doen het met z’n allen en het is mijn moment om te laten zien dat ik ballen kan tegen houden bij strafschoppen en dat heb ik gedaan. Veelal op gevoel, maar ook dankzij enkele tips van Anco Jansen.”

Olij deelde verder complimenten uit aan zijn twee centrale verdedigers, Moise Adilehou en Dion Malone. „Ze hebben echt alles gegeven. Als je toch ziet hoe Malone in de laatste minuut van de verlenging met een sliding nog een doelpunt weet te voorkomen. Fantastisch gewoon. Onze verdediging was echt heel sterk in deze wedstrijd.”

Het was dan ook continu spitsuur rondom het strafschopgebied van de Noord-Brabanders. „Het werd steeds meer een kwestie van tegenhouden. We konden alleen maar met een lange bal hopen op een kans.” NAC Breda strijdt zondag tegen NEC om de felbegeerde promotie naar de Eredivisie. „We hebben nog niks, maar dit was wel de moeilijkste wedstrijd”, vond Olij.