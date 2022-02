Premium Het beste van De Telegraaf

Darya de Oekraïense vrouw van Michael Boogerd vreest voor vader ’Bommen en tanks maken alles kapot’

Darya (links) in betere tijden met haar vader Sergey en zus Anastasia.

AMSTERDAM - Hoe barbaars de wereld van de ene op de andere dag kan zijn, ervaart Darya Manoylo in extremis. Zo’n tien dagen geleden genoot de ijsdanseres nog van de Olympische Spelen en in het bijzonder van kunstrijdster Lindsay van Zundert. Nu vreest de geboren Oekraïense voor het leven van haar vader. De vrouw van Michael Boogerd laat weten dat ze zich ernstige zorgen maakt om de oorlog, waarin haar pa zich bevindt. „Bommen en tanks maken alles kapot. Het is echt heel eng…”