Janssen, Van de Sanden, Roord en Smits verspelen Champions League-zege in blessuretijd

Shanice van de Sanden (#22) speelde met Vfl Wolfsburg gelijk tegen Juventus. Ⓒ HH/ANP

Dominique Janssen, Shanice van de Sanden, Jill Roord en Joëlle Smits zijn er met VfL Wolfsburg in de Champions League net niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen Juventus te winnen. Het werd in Turijn 2-2 en de gelijkmaker van de thuisploeg viel in blessuretijd.