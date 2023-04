Kickbokser Robbie Hageman doet donatieoproep van levensbelang: ‘Wil bruiloft dochtertje meemaken’

Hageman, vader van drie zoons, liet weten dat zijn vrouw momenteel namelijk zwanger is van een dochtertje. De vechter uit Nuenen legt zich niet neer bij een naderend einde en weet dat hij met de behandeling in Houston een serieuze kans heeft zijn leven te rekken. Maar de operatie is zo zeldzaam, dat er tonnen mee gemoeid ziijn. Vandaar dat de kickbokser, enorm dankbaar voor de bijna 130.000 euro die al is gestort, letterlijk een oproep van levensbelang deed op de plek waar zijn grote talent publiekelijk tot uiting kwam. ,,In Nederland heb ik nog één tot vijf jaar te leven’’, aldus Hageman. ,,Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.’’

Bij Hageman werd een tumor in het hoofd ontdekt, nadat hij in december 2018 knock-out ging tegen Dimitrii Menshikov. In 2019 onderging hij zijn eerste operatie, maar de ziekte keerde onverwachts terug. Begin februari 2020 moest hij een tweede operatie ondergaan. Hij wordt nog altijd via chemotherapie behandeld.

Conor McGregor

Drie jaar terug stak ook UFC-legende Conor McGregor zijn voormalig trainingsmaatje nog een hart onder de riem op social media. Fans riepen de Ierse ster al op te doneren voor Hageman.

Via deze link is te doneren voor de behandeling van Robbie Hageman: