Everton-trainer Ancelotti neemt Pickford in bescherming na tackle op Virgil van Dijk

„Dit is voetbal en helaas kun je geblesseerd raken”, aldus Ancelotti. „Het was foutief contact maar de Premier League is zo snel, dan gebeurt het weleens dat je te laat bent.”

Pickford blesseerde Van Dijk zaterdag met een onbesuisde actie en kreeg daarvoor alleen een gele kaart. De Nederlandse verdediger van Liverpool moet daardoor een groot deel van het seizoen missen. Pickford, keeper van de koploper in de Engelse competitie, kreeg in de dagen erna veel kritiek over zich heen. Onder meer Georginio Wijnaldum, ploeggenoot van Van Dijk bij Liverpool, stelde dat de overtreding „stom” en „onacceptabel” was.

„Jordan is echt verdrietig en teleurgesteld. Om te zeggen dat het voorbedachte rade was, of dom, is niet eerlijk”, vervolgde Ancelotti. De goalie bood een dag na de wedstrijd al zijn excuses aan aan Van Dijk.