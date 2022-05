Elftal van de Week: ’Goals Flemming van enorme waarde’

Doel

„Timon Wellenreuther van Willem II staat op doel”, aldus de viervoudig international. „Als je met je club zwaar in de degradatiezorgen zit en je houdt de nul in zo’n belangrijk duel met een aantal reddingen, dan hoor je in het elftal te staan. Maduka Okoye keepte ook erg goed bij Sparta, maar ging een keer de mist in.”

Defensie

„Zijn teamgenoot Wessel Dammers staat in een driemansverdediging. Het spreekt voor zich dat hij erin staat. Hij straalde veel vertrouwen uit, hield de nul en brak de score zelfs open met een goal. Die was bevrijdend voor de situatie waarin ze zitten. In deze beslissende fase van het seizoen draait het erom of je levert voor je ploeg.”

„Ivan Marquez van NEC is een echte Spaanse winnaar. In de duels speelde hij echt op en af en toe net óver het randje. Voor NEC belangrijk om zelfs nog een plek in de play-offs voor Europees voetbal te halen. Onder zijn leiding hielden ze achterin de nul en zijn ze daarvoor echt nog in de race, omdat ze in blessuretijd nog wonnen.”

„Bart Vriends van Sparta staat ook in het elftal. Ik vergeef hem zijn foutje bij de tegengoal (de 1-2, red.), want hij heeft zó veel ballen weggewerkt. Zeker toen Sparta onder druk kwam te staan. Dat was voor hem de koren op de molen en ideaal als kopsterke centrale verdediger. Onder zijn leiding hebben ze uiteindelijk uitstekend de 1-2 over de streep getrokken, enorm belangrijk in de degradatiestrijd. Daarom staat hij in het elftal.”

Middenveld

„Younes Namli, ook van Sparta, staat op het middenveld. Met hem blijven we binnen het ’punten voor je team binnenhalen’. Een heel balvaardige, fijne, technische middenvelder, die ook nog eens kan scoren. In deze voor Sparta superbelangrijke wedstrijd bij Groningen gaf hij twee perfecte assists, in de loop. Het leverde drie punten op die wel eens goud waard kunnen zijn.”

„Ramiz Zerrouki van FC Twente is de enige in het elftal die verloor dit weekend, maar hij was echt de motor op het middenveld tegen Fortuna. Technisch begaafd en er begint veel bij hem, wanneer hij zich links in de zone een beetje laat uitzakken en van daaruit het spel verdeelt. Vooral zijn pass in de eerste helft, helemaal van de linker- naar de rechterkant, was geweldig. Ook stond hij aan de basis van de 1-1.”

Zian Flemming was bij Fortuna de gevierde man. Ⓒ ANP/HH

„Zian Flemming van Fortuna staat op tien en is mijn speler van de week. De meeste aandacht gaat vaak uit naar Mats Seuntjens, in potentie misschien de beste speler daar. Maar Flemming besliste deze wedstrijd gewoon voor zijn ploeg met twee goals. De eerste legde hij heel rustig in de bovenhoek met links en daarna was hij met zijn rechterbeen genadeloos met een vrije trap. Twee hartstikke goede goals die enorm veel waarde voor Fortuna hebben richting lijfsbehoud.”

„Pelle Clement van PEC Zwolle was tegen FC Utrecht echt de aanjager van zijn ploeg. Met zijn drive naar voren zorgde hij voor schwung in het elftal. Aan de linkerkant maakte hij met Kenneth Paal en één van de spitsen continu driehoekjes en die combinaties waren superleuk om naar te kijken. Ook de 1-1 kwam van zijn kant, met de assist op Redan. Eén van de pluspunten bij PEC en ik denk echt iemand waarvan ze het voelen wanneer hij niet mee zou doen.”

Aanval

„Cody Gakpo is in de Eredivisie buitencategorie en maakte twee uitstekende goals in de topper tegen Feyenoord. Het had mooi geweest voor de mensen in Brabant wanneer hij zich na de bekerfinale opnieuw tot matchwinner kon kronen. (Lachend) Ik zou de arbitrage schorsen na het penaltymoment. Het zou voor PSV mooi zijn als hij nog een jaartje blijft, maar ik denk wel dat hij een transfer gaat maken. Gaat hij naar Engeland, dan zet ik met alle plezier de tv voor hem aan.”

„Cyriel Dessers van Feyenoord is de spits. Hij was weer een aantal keer heel gevaarlijk en legde er in minuut 86 en 96 weer twee binnen, tegen PSV. Hij doet wat ’ie moet doen, waar een spits op beoordeeld wordt. Dat het geen penalty waard was is iets anders, maar hem zo koel binnenschieten op dat moment: geweldig gedaan opnieuw.”

„Amin Sarr van SC Heerenveen zorgde er met zijn twee goals uit bij Vitesse voor dat de club weer op een plek staat voor play-offs om Europees voetbal. En dat na eerdere lichte zorgen om degradatie dit seizoen. Hij laat zich al snel zien sinds zijn komst van Malmö en dit was echt van vitaal belang.”