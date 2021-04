Primoz Roglic gretig als een tiener

Premium Sport

Welke judoka’s gaan naar Olympische Spelen? ’Moet geen Voice of Holland worden’

De spanning binnen de Nederlandse judoploeg stijgt naar het kookpunt. De Europese titelstrijd in Lissabon is komend weekeinde voor de Oranje-judoka’s het laatste meetmoment op weg naar de Olympische Spelen. Daarna ligt hun lot in handen van de selectiecommissie van Judo Bond Nederland (JBN).