Engelse media: Mauricio Pochettino wordt nieuwe trainer van Chelsea

Chelsea beleeft een bijzonder teleurstellend seizoen. Hoewel de Londense club van de nieuwe Amerikaanse eigenaar Todd Boehly voor honderden miljoenen aan nieuwe spelers aantrok, is Chelsea niet meer dan een middenmoter in de Engelse competitie. De 'Blues' staan op de elfde plaats en spelen volgend seizoen geen Europees voetbal.

Tuchel en Potter

Chelsea ontsloeg dit seizoen al twee trainers. In september moest Thomas Tuchel vertrekken. Zijn opvolger Graham Potter werd na ruim een half jaar ook ontslagen. Frank Lampard maakt het seizoen als interim-trainer af. Onder zijn leiding won Chelsea in acht wedstrijden pas één keer en werd het in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid.

Grote namen

Onder anderen Luis Enrique en de recent bij Bayern München ontslagen Julian Nagelsmann waren in beeld als nieuwe trainer van Chelsea, maar volgens Engelse media - waaronder The Guardian - is de keuze gevallen op Pochettino. De Argentijn werd ook genoemd bij zijn oude club Tottenham Hotspur. Feyenoord-trainer Arne Slot is eveneens in beeld bij de Spurs.