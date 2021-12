Sport Kort: Ethiopische atleten flitsen naar nieuw wereldrecord op de weg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ethiopische atleten verbeteren wereldrecord 5 kilometer op de weg

20.46 uur: De Ethiopische atleten Berihu Aregawi en Ejegayehu Taye hebben in Barcelona de wereldrecords op de 5 kilometer op de weg verbeterd. De 20-jarige Aregawi snelde in de Catalaanse stad naar de winst in 12 minuten en 50 seconden. Hij dook daarmee 1 seconde onder het wereldrecord van Joshua Cheptegei uit Oegenda, de olympisch kampioen van Tokio op de 5000 meter die begin 2020 in Monaco 12.51 klokte.

Begin november bleef de Ethiopiër in Lille met 12.52 nog 1 seconde boven die mondiale toptijd.

De mannen en vrouwen gingen in Barcelona op hetzelfde moment van start. De 21-jarige Taye kon daardoor profiteren van mannelijke 'hazen'. De Ethiopische dook met een winnende tijd van 14 minuten en 18 seconden maar liefst 25 tellen onder het wereldrecord in een gemengde wegwedstrijd over 5 kilometer, dat met 14.43 op naam stond van de Keniaanse Beatrice Chepkoech.

De Ethiopische Dawit Seyaum liep in november 14.41 in Lille, maar de mondiale atletiekfederatie World Athletics had dat nog niet officieel geratificeerd als wereldrecord. Taye ging in Barcelona al weer een flink stuk sneller.

Coronagolf bij voetbalclub Angers: 19 van de 30 spelers positief

18.48 uur: De Franse voetbalclub Angers SCO heeft tijdens de korte winterstop te maken met een golf aan coronabesmettingen binnen de selectie. Van de dertig spelers uit de A-selectie zijn er negentien positief getest. Op verzoek van Angers wordt de voor 9 januari geplande competitiewedstrijd tegen Saint-Étienne uitgesteld.

De betreffende spelers zitten allemaal in quarantaine. Volgens Angers mogen zeker tien van hen voor 10 januari geen wedstrijd spelen. De nummer 11 van de Ligue 1 heeft het competitieduel met Saint-Étienne, dat vierde staat, daarom laten verplaatsen. Ook vijf stafleden van Angers zijn besmet met het coronavirus.

Bij Girondins Bordeaux, de club van Javairô Dilrosun, zijn de problemen nog groter. Maar liefst 21 spelers van Bordeaux zitten thuis in quarantaine omdat ze positief hebben getest op het virus of als zogeheten 'close contact' zijn aangemerkt. Desondanks moet de club van de Franse bond zondag nog steeds aantreden voor het bekerduel om de Coupe de France met Stade Brest. "We blijven in gesprek met de bond, om te voorkomen dat we een wedstrijd krijgen die de Coupe de France niet waardig is", aldus Bordeaux.

Lille laat Jonathan Ikoné naar Fiorentina gaan

15.24 uur: De Franse voetballer Jonathan Ikoné verruilt Lille voor Fiorentina. De 23-jarige aanvaller, die vier interlands speelde voor Frankrijk, heeft van de Franse kampioen toestemming gekregen om naar Florence te gaan. Ikoné kan zo al voor de officiële opening van de Italiaanse transfermarkt meetrainen bij Fiorentina, dat naar verluidt zo’n 15 miljoen euro voor hem betaalt.

De aanvaller hielp Lille afgelopen seizoen aan de landstitel in de Ligue 1. De club van verdediger Sven Botman kwalificeerde zich onlangs voor de achtste finales van de Champions League, waarin titelverdediger Chelsea de tegenstander is. In 150 wedstrijden voor Lille maakte Ikoné 16 doelpunten en gaf hij 26 assists. Hij speelde eerder voor Paris Saint-Germain en Montpellier. In de nationale ploeg maakte de Fransman vooralsnog één doelpunt.

Zijn nieuwe ploeg Fiorentina staat op de zevende plaats in de Serie A. I n het paarse shirt van ’La Viola’ is Dusan Vlahovic de topscorer van de Italiaanse competitie. De 21-jarige Serviër maakte al zestien doelpunten en staat in de belangstelling van tal van topclubs.

Lars van der Haar op nieuwjaarsdag in Baal terug in het veld

14.23 uur: Lars van der Haar komt op nieuwjaarsdag in Baal weer in actie. De Europees kampioen sloeg donderdag vanwege knieklachten de Azencross van Loenhout over. Zijn ploeg Baloise Trek Lions laat via Twitter weten dat Van der Haar zaterdag in de GP Sven Nys, een wedstrijd om de X2O-Trofee in de Belgische plaats Baal, weer aan de start staat.

De 30-jarige Nederlander ging in november bij de Jaarmarktcross van Niel onderuit en liep daarbij een knieblessure op. Van der Haar ondervond daar de afgelopen weken hinder van en presteerde wat minder. Hij eindigde recent als tiende in Dendermonde (wereldbeker) en Heusden-Zolder (Superprestige) en besloot daarna in samenspraak met zijn ploeg om deze week wat rust te nemen.

In het klassement van de wedstrijdenreeks om de X2O-trofee staat Van der Haar op de zestiende plaats. Zijn Belgische ploeggenoot Toon Aerts heeft de leiding.

Koploper FC Volendam herenigt broers Ould-Chikh

13.51 uur: FC Volendam heeft de selectie van trainer Wim Jonk versterkt met Bilal Ould-Chikh. De 24-jarige aanvaller trainde al een aantal weken mee bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Ould-Chikh heeft nu een contract tot de zomer van 2023 ondertekend bij de club waarvoor ook zijn broertje Walid speelt.

De aanvaller uit Roosendaal debuteerde op 16-jarige leeftijd bij FC Twente in de Eredivisie. Hij verhuisde in 2015 naar de Portugese topclub Benfica, maar Ould-Chikh kwam in Lissabon amper aan spelen toe. FC Utrecht haalde hem daarna terug naar Nederland. Ould-Chikh kon ook bij Utrecht geen basisplaats veroveren en speelde daarna in Turkije voor Denizlispor en de afgelopen twee seizoenen voor ADO Den Haag.

„Ik ben blij met het vertrouwen dat de club en de trainer in me hebben”, zegt Ould-Chikh. „Hopelijk kan ik een steentje bijdragen in het proces, want ik wil heel graag terug naar de Eredivisie met Volendam.”

Technisch directeur Jasper van Leeuwen omschrijft de winteraanwinst als een „bovengemiddeld talent” en „buitenspeler met een sterke passeeractie.” Van Leeuwen: „Helaas heeft Bilal na zijn razendsnelle opkomst ook kennisgemaakt met de nadelen van een hoog verwachtingspatroon en de vele valkuilen op het pad van talent tot topspeler.” Volendam heeft na twintig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie 3 punten voorsprong op Excelsior. De ploeg van Jonk hervat de competitie op 9 januari tegen Telstar.

Drie spelers Italiaanse kampioen Inter besmet met coronavirus

12:38 uur: Drie spelers van de Italiaanse voetbalclub Internazionale hebben positief getest op het coronavirus. Het gaat om spits Edin Dzeko, de 38-jarige reservekeeper Alex Cordaz en de 20-jarige Uruguayaanse aanvaller Martin Satriano. Alleen Dzeko is een vaste waarde in het elftal van trainer Simone Inzaghi. De 35-jarige Bosniër maakte dit seizoen in de Serie A al acht doelpunten en scoorde ook drie keer in de Champions League.

De ploeg van de Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries staat na negentien wedstrijden bovenaan in de Serie A, met 4 punten voorsprong op stadgenoot AC Milan. Inter, de regerend kampioen van Italië, hervat de competitie na een korte winterstop volgende week donderdag tegen Bologna. Drie dagen later staat het duel met Lazio op het programma. De drie positief geteste spelers zitten thuis in isolatie.

Ook Juventus heeft te maken met een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. De Braziliaanse middenvelder Arthur en Italiaanse reservedoelman Carlo Pinsoglio testten positief en zijn in isolatie gegaan. De ploeg van Matthijs de Ligt ontvangt donderdag Napoli en speelt drie dagen later in Rome tegen AS Roma. Juventus staat halverwege het seizoen op de vijfde plaats, met 12 punten minder dan Inter.

Nigeria zonder Osimhen en Dennis naar Afrika Cup

12:19 uur: Nigeria heeft twee tegenvallers te verwerken gekregen in aanloop naar de Afrika Cup. De aanvallers Victor Osimhen en Emmanuel Dennis kunnen niet aan het toernooi meedoen.

Osimhen raakte onlangs, voor een tweede keer, besmet met het coronavirus. De aanvaller van Napoli was sowieso al een vraagteken omdat hij vorige week pas de training hervatte nadat hij in november een breuk in zijn gezicht had opgelopen.

Dennis wordt niet vrijgegeven door zijn club Watford. Trainer Claudio Ranieri van de Engelse club zei eerder deze week dat Nigeria de deadline miste om Watford op de hoogte te stellen van het voornemen om de 24-jarige spits te selecteren. De regels schrijven voor dat daarna de club beslist of de speler wordt vrijgegeven voor internationale verplichtingen met zijn land. Peter Olayinka van Slavia Praag en Henry Onyekuru van Olympiakos zijn als vervangers van de twee aanvallers opgeroepen.

Verdedigers Leon Balogun en Abdullahi Shehu hebben zich met blessures ook afgemeld bij Nigeria, dat het 11 januari in de eerste groepswedstrijd opneemt tegen Egypte. Sparta-doelman Maduka Okoye maakt wel deel uit van de selectie van 28 spelers van de Nigerianen.

Handballers met zes debutanten naar EK in Hongarije

10:55 uur: De Nederlandse handbalselectie voor het komende Europees kampioenschap voor mannen telt zes debutanten. Florent Bourget, Tom Jansen, Dennis Schellekens, Alec Smit, Ivar Stavast en Rutger ten Velde maakten nog niet eerder een eindtoernooi mee.

Bondscoach Erlingur Richardsson selecteerde achttien spelers voor de Europese titelstrijd, die van 13 tot en met 30 januari in Hongarije en Slowakije wordt gehouden. Nederland speelt de groepswedstrijden in Boedapest in Hongarije. Portugal, Hongarije en IJsland zijn de opponenten van Oranje.

Nederland gaat volgende week op oefenstage in Zweden.

AS Pirae uit Tahiti vervangt Auckland bij WK voor clubteams

09:44 uur: AS Pirae is door de FIFA toegevoegd aan het deelnemersveld voor het WK voor clubs. De voetbalclub uit Tahiti neemt de plaats in van Auckland City FC.

Auckland kan vanwege de geldende regels in Nieuw-Zeeland rondom het coronavirus niet naar de Verenigde Arabische Emiraten reizen, waar het toernooi van 3 tot 12 februari wordt gehouden.

Pirae is nu het vertegenwoordigende team van de voetbalbond van Oceanië (OFC). De andere deelnemende landen aan het WK voor clubs zijn Monterrey (Concacaf), Chelsea (UEFA), Palmeiras (CONMEBOL), Al Hilal SFC (AFC), Al Ahly (CAF) en Al Jazira (als kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten).

Vier spelers Kameroen testen week voor start Afrika Cup positief

08:45 uur: Vier spelers van het nationale elftal van Kameroen zijn ruim een week voor de start van het toernooi om de Afrika Cup positief getest op het coronavirus. Pierre Kunde Malong, Jean Efala, Michael Ngadeu Ngadjui en Christian Bassogog zitten voorlopig in isolatie.

Kameroen is gastheer van het evenement en opent het toernooi volgende week zondag met een wedstrijd tegen Burkina Faso. Kaapverdië en Ethiopië zijn in de groepsfase de andere opponenten van de vijfvoudig winnaar van de Afrika Cup.

Ook Algerije, Ivoorkust en Marokko, alle drie gezien als titelkandidaten, zijn in de aanloop naar het toernooi getroffen door het coronavirus.

Opvolger Jordi Cruijff alweer weg bij Chinese topclub

07:35 uur: Carlos Granero vertrekt per direct als hoofdtrainer bij de Chinese topclub Shenzhen FC. De 58-jarige Spanjaard nam in juni de plek in van Jordi Cruijff, die bij FC Barcelona een rol als technisch adviseur kreeg.

Onder leiding van Granero bleven grote prestaties bij Shenzhen uit. De club staat vijfde en heeft geen uitzicht meer op de plaats in de Aziatische Champions League van volgend jaar. Voormalig Chinees international Zhang Xiaorui leidt het elftal in de laatste twee wedstrijden tegen Hebei FC (1 januari) en Beijing Guoan (4 januari).

Shandong Taishan is in China al zeker van de landstitel.

Basketballers Brooklyn Nets verliezen bij rentree Durant

07:25 uur: Kevin Durant heeft bij zijn rentree de basketballers van Brooklyn Nets niet aan een overwinning kunnen helpen. Philadelphia 76ers was met 110-102 te sterk.

Durant kwam 16 december voor het laatst in actie. De topscorer van de NBA voegde zich daarna bij de lange lijst van de Nets van spelers die besmet zijn met corona of in nauw contact zijn geweest met een besmette speler.

Bij zijn terugkeer nam Durant direct 33 punten voor zijn rekening, net zoveel als zijn ploeggenoot James Harden. Genoeg voor de winst was dat niet. Philadelphia dankte de zege voor een belangrijk deel aan Joel Embiid, die tot 34 punten kwam.

De wedstrijd tussen de Golden State Warriors en Denver Nuggets ging donderdag niet door. De Nuggets konden vanwege het coronavirus en blessures niet voldoende spelers opstellen.