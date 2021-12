Sport Kort: Vier spelers Kameroen week voor Afrika Cup coronapositief

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vier spelers Kameroen testen week voor start Afrika Cup positief

08:45 uur Vier spelers van het nationale elftal van Kameroen zijn ruim een week voor de start van het toernooi om de Afrika Cup positief getest op het coronavirus. Pierre Kunde Malong, Jean Efala, Michael Ngadeu Ngadjui en Christian Bassogog zitten voorlopig in isolatie.

Kameroen is gastheer van het evenement en opent het toernooi volgende week zondag met een wedstrijd tegen Burkina Faso. Kaapverdië en Ethiopië zijn in de groepsfase de andere opponenten van de vijfvoudig winnaar van de Afrika Cup.

Ook Algerije, Ivoorkust en Marokko, alle drie gezien als titelkandidaten, zijn in de aanloop naar het toernooi getroffen door het coronavirus.

Opvolger Jordi Cruijff alweer weg bij Chinese topclub

07:35 uur Carlos Granero vertrekt per direct als hoofdtrainer bij de Chinese topclub Shenzhen FC. De 58-jarige Spanjaard nam in juni de plek in van Jordi Cruijff, die bij FC Barcelona een rol als technisch adviseur kreeg.

Onder leiding van Granero bleven grote prestaties bij Shenzhen uit. De club staat vijfde en heeft geen uitzicht meer op de plaats in de Aziatische Champions League van volgend jaar. Voormalig Chinees international Zhang Xiaorui leidt het elftal in de laatste twee wedstrijden tegen Hebei FC (1 januari) en Beijing Guoan (4 januari).

Shandong Taishan is in China al zeker van de landstitel.

Basketballers Brooklyn Nets verliezen bij rentree Durant

07:25 uur Kevin Durant heeft bij zijn rentree de basketballers van Brooklyn Nets niet aan een overwinning kunnen helpen. Philadelphia 76ers was met 110-102 te sterk.

Durant kwam 16 december voor het laatst in actie. De topscorer van de NBA voegde zich daarna bij de lange lijst van de Nets van spelers die besmet zijn met corona of in nauw contact zijn geweest met een besmette speler.

Bij zijn terugkeer nam Durant direct 33 punten voor zijn rekening, net zoveel als zijn ploeggenoot James Harden. Genoeg voor de winst was dat niet. Philadelphia dankte de zege voor een belangrijk deel aan Joel Embiid, die tot 34 punten kwam.

De wedstrijd tussen de Golden State Warriors en Denver Nuggets ging donderdag niet door. De Nuggets konden vanwege het coronavirus en blessures niet voldoende spelers opstellen.