Wielerveteraan Davide Rebellin (49) kan er geen genoeg van krijgen

„Ik ben niet geïnteresseerd in het breken van records”, tekent het Italiaanse sportmedium La Gazzetta dello Sport op uit de mond van Rebellin. „Ik heb er plezier in en kan nog steeds mijn steentje bijdragen.”

Rebellin zou woensdag 3 maart zijn debuut willen maken in de Trofeo Laigueglia, een eendagskoers.

Rebellin won in 2004 de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Ook schreef hij drie keer de Waalse Pijl op zijn naam. In april 2009 werd hij bij hertesten op stalen van de Olympische Spelen van Peking 2008 betrapt op het gebruik van het dopingmiddel CERA en werd hij voor twee jaar geschorst. In mei 2011 keerde Rebellin na een schorsing terug in het peloton.

Rebellin, geboren in augustus 1971, is prof sinds 1992. Hij tekende zijn eerste profcontract bij GB-MG Maglificio. Destijds was Oranje nog de regerend Europees kampioen voetbal, werd Nederland geleid door het kabinet Lubbers III en was Tsjecho-Slowakije nog een land.