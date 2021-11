Curieus: woedende Zeljko Petrovic loopt veld in om penaltynemer aan te wijzen

In het Al Janoub Stadium in Qatar kwam de ploeg van de debuterende Petrovic op een 1-0 achterstand, maar in de 98e minuut redde Hasan Abdulkareem vanaf de penaltystip de meubelen voor Irak.

Daar ging nog een curieus moment aan vooraf: Ayman Hussein wilde Irak eigenlijk op gelijke hoogte schieten vanaf elf meter, maar miste. Omdat de keeper echter te vroeg van zijn lijn kwam, mocht de strafschop over worden genomen. Een ziedende Petrovic liep vervolgens het veld in om Abdulkareem aan te wijzen als de penaltynemer. En die miste niet.

Zeljko Petrovic liep het veld in. Ⓒ ANP/HH

Het duel tegen Oman was een groepswedstrijd. Naast deze twee teams spelen ook Bahrein en Qatar in Poule A.

De Arab Cup in de Golf-regio heeft voor het eerst plaats als een groot FIFA-toernooi en duurt van 30 november tot 18 december. Het evenement geldt als een voorloper van het WK dat over precies een jaar plaatsvindt. Er doen zestien ploegen aan mee. De teams gaan spelen in alle zes stadions, verdeeld over vier steden, die over een jaar ook bij het WK worden gebruikt.

Om 20.00 uur speelt Bert van Marwijk met zijn Verenigde Arabische Emiraten tegen Syrië.