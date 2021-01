Ajax-huurling verliest hoop door transfer Sébastien Haller

Met een duidelijke opdracht vertrok de Braziliaan naar FC Twente. Tegenover ESPN vertelt Danilo dat hem is gezegd dat hij volgend seizoen bij Ajax de eerste spits zou kunnen worden, als hij bij de Tukkers laat zien waar hij goed in is: doelpunten maken. Ondanks dat hij met elf Eredivisie-treffers een prima indruk maakt, lijkt die kans hem met de komst van Haller dus niet gegeven.

„Ajax is een topclub en is altijd op zoek naar de beste spelers. Ze leggen veel geld op tafel voor zo’n transfer, maar ik wens hem en Ajax het beste”, begint Danilo als hem gevraagd wordt naar de transfer van Haller naar Ajax.” De spits beseft dat zijn zicht op een vaste plaats in de voorhoede van de Amsterdammers nu mijlenver weg is.

„Ja, het is wel wat ingewikkelder geworden. Daar ben ik ook niet blij mee, omdat ik daardoor toch wel een beetje de hoop ben verloren. Ik ben hier topscorer en speel goed, daar ben ik trots op. Dat is ook mijn taak. Ajax is altijd op zoek naar goede spelers, en kopen die dan ook. Ik werk hard en doe wat ik het leukst vind, dat is voetballen. Het team helpen en doelpunten maken.”

Donderdagavond speelt FC Twente thuis tegen Ajax en krijgt Danilo dus de kans om Ajax te laten zien wat hij kan.