PSV-uitblinker Gakpo: ’We hebben laten zien wat we kunnen’

„We hebben de laatste weken wat mindere wedstrijden gespeeld en kritiek gehad. Ik ben superblij dat we zo reageren”, zei Gakpo kort na het duel bij ESPN. Voor het eerst sinds 23 september 2018 won PSV weer eens een topper in de Eredivisie. Vier jaar geleden versloegen de Eindhovenaren Ajax met 3-0. Daarna volgden acht nederlagen en zeven remises tegen Ajax en Feyenoord.

Bekijk ook: PSV in zinderende topper langs Feyenoord

„Dit hadden we nodig”, zei Gakpo. „Ook om te laten zien dat we voor de titel gaan. Want dat gaan we, dat is PSV. We hebben laten zien wat we kunnen. Nu moeten we zorgen dat we dit iedere wedstrijd brengen.”

John de Jong vertrok omdat de raad van commissarissen geen vertrouwen meer in hem had. Daarbij zou onder meer hebben meegespeeld dat afgelopen zomer een miljoenentransfer van Gakpo naar Engeland niet doorging. „Voor veel spelers was het vertrek van John een shock”, zei Gakpo. „Persoonlijk had ik een goede band met hem. Maar wat er binnen de directie allemaal is gebeurd, dat weet ik niet. Daar kan ik me dus ook niet over uitlaten.”