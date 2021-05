Koningin Sharon van Rouwendaal trapt lekker af op EK

Sharon van Rouwendaal Ⓒ EPA

Ze was al Europa’s beste en laat er woensdag rond het middaguur in het nog koude water van een recreatiemeer ten noorden van Boedapest geen misverstand over bestaan dat niemand aan die status kan tornen. Die conclusie, na de gouden EK-medaille op de vijf kilometer in openwater, zal Sharon van Rouwendaal goed doen. Een competitiepauze van anderhalf jaar (door corona), een doorstart bij een andere trainer en een compleet nieuwe werkomgeving maken voor haar niets uit.