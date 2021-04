Vitesse breekt contract coach Thomas Letsch open en verlengt tot 2023

Letsch reisde vorige zomer zonder al te grote verwachtingen af naar Nederland, maar presteert uitstekend in Arnhem. Het hele seizoen al staat zijn equipe in de top van de eredivisie. Na 29 speelronden hebben de Arnhemmers 56 punten, goed voor de vierde plaats in de competitie. Daarnaast staat hij met de Arnhemse ploeg aankomende zondag in de bekerfinale.

Letsch is blij met het signaal vanuit de club: „Ik weet nog goed hoe we hier ongeveer tien maanden geleden stonden. En nu staan we hier opnieuw, met een contractverlenging op zak. Het is een groot genoegen om bij Vitesse te werken. Ik ben dan ook enorm blij met het vertrouwen vanuit de club. We hebben dit seizoen iets moois neergezet. Maar in deze fase draait het om het goed finishen van het seizoen. Daarnaast ben ik overtuigd van de manier waarop we bij de club werken. We willen de komende tijd stappen blijven zetten en samen aan de toekomst bouwen.”

Ook technisch directeur Johannes Spors is blij met het langere verblijf van de Duitser: „De contractverlenging voor Thomas is een blijk van waardering en vertrouwen. En bovenal is dit het bewijs dat we volledig overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en de manier waarop we bij de club met elkaar werken. Alles waar we een jaar geleden over hebben gesproken, is dit seizoen uitgekomen. Maar voorlopig ligt de focus op het einde van het seizoen. We willen van een goed seizoen, een fantastisch seizoen maken in de komende weken.”

Letsch had dit seizoen bij Vitesse vaak succes met zijn 5-3-2-systeem, waarin Riechedly Bazoer en Oussama Tannane een belangrijke rol spelen.