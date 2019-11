Bayern loopt in op Gladbach, Weghorst scoort wéér

De Braziliaan João Victor verdubbelde halverwege de tweede helft de voorsprong van Wolfsburg, dat ruim een helft met tien man moest spelen nadat Marcel Tisserand in de laatste minuten voor rust kort achter elkaar twee gele kaarten had gekregen.

Weghorst vierde zijn zesde doelpunt van dit seizoen in de Bundesliga door de bal onder zijn shirt te stoppen. De 27-jarige spits, die dinsdag een half uur mocht meedoen in het Nederlands elftal tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0), liet de wereld daarmee weten dat hij vader wordt.

Met twintig punten uit twaalf wedstrijden staat Wolfsburg op de zevende plaats in de Duitse competitie. Frankfurt, de club van spits Bas Dost, heeft drie punten minder.

Bayern

Bayern München heeft in de Bundesliga de achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach teruggebracht tot één punt. De ploeg van interim-trainer Hansi Flick boekte bij Fortuna Düsseldorf een overtuigende zege (0-4), terwijl Gladbach met 2-0 onderuit ging bij 1. FC Union Berlin.

Bayern leidde na 35 minuten al met 3-0, dankzij treffers van Joshua Kimmich, Corentin Tolisso en Serge Gnabry. Philippe Coutinho tikte in de 70e minuut de 0-4 binnen op aangeven van Robert Lewandowski, die voor het eerst dit seizoen niet tot scoren kwam in de Bundesliga. De Poolse spits had zestien goals gemaakt in de eerste elf wedstrijden.

Onder leiding van Flick, begin deze maand op interim-basis aangesteld als opvolger van de ontslagen Robert Kovac, lijkt Bayern weer op de dominante ploeg van de voorbije jaren. De club uit München won voor de interlandperiode ook van Olympiakos (2-0 in de Champions League) en Borussia Dortmund (4-0). Flick heeft in ieder geval tot aan de winterstop de leiding. Technisch directeur Hasan Salihamidzic wilde in Düsseldorf niet ingaan op de geruchten over de mogelijke komst van Mauricio Pochettino, eerder in de week ontslagen bij Tottenham Hotspur. „Hansi Flick is nu onze trainer”, aldus Salihamidzic. „Het is niet de tijd om over andere trainers te praten.”

Bosz

Trainer Peter Bosz wist met Bayer Leverkusen thuis niet te winnen van SC Freiburg, dat sterk presteert en op de derde plaats staat. Het duel in de BayArena eindigde in 1-1. Leverkusen staat op de negende plaats, zes punten achter Gladbach. Schalke 04 verkleinde de achterstand op de koploper tot drie punten door met 2-1 te winnen bij Werder Bremen, de ploeg van aanvoerder Davy Klaassen.