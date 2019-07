Narsingh maandag al bij Feyenoord

Bij Swansea City in Wales kende Narsingh, die wordt bijgestaan door zaakwaarnemer Mino Raiola, een horrorjaar. Zijn weigering om mee te werken aan een verplichte transfer naar clubs die hij zelf niet zag zitten leverde hem een permanente tribuneplaats op. In het afgelopen seizoen kwam de oud-speler van Heerenveen en PSV slechts tweemaal in actie. Het jaar ervoor maakte hij al de degradatie van Swansea mee uit de Premier League.

Narsingh komt van ver

Alles bij elkaar heeft Narsingh nauwelijks minuten gemaakt en dus zal hij van ver moeten komen. Omdat hij eerder wel een Oranje-international was – hij maakte zijn debuut in het Nederlands elftal onder Bert van Marwijk in 2012 en speelde 19 interlands – heeft Jaap Stam goede hoop dat de buitenspeler op Eredivisieniveau net als Elia weer het verschil kan maken straks.

Stam zal conditioneel stevig met Narsingh aan de slag moeten in het Oostenrijkse trainingskamp. Feyenoord reist komende maandag af naar de Alpen en gaat daar de basis leggen voor het nieuwe seizoen. Afgelopen week trainde de selectie op het eigen sportcomplex 1908.

Transfervrij

Wat uiteraard meespeelt voor Feyenoord is dat Narsingh, die via de amateurclub Zeeburgia in het betaalde voetbal belandde, transfervrij is. De Rotterdammers hebben voorlopig een zeer beperkt budget voor de transfermarkt.

Feyenoord weet nog niet of Steven Berghuis kan worden behouden. Mede om die reden is de komst van een extra buitenspeler goed voor de versterking van de voorhoede, waar Robin van Persie natuurlijk is weggevallen.