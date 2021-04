Dylan Groenewegen terug in Ronde van Italië

„We hadden voor hem een mooi programma uitgestippeld waarmee hij in de luwte kon terugkeren in het peloton”, aldus Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma. „Alleen is er door corona intussen al een streep door de Ronde van Noorwegen gegaan en is het van de andere wedstrijden die hij zou rijden nog maar afwachten of ze echt zullen doorgaan. Met deze oplossing kiezen we voor meer zekerheid, want na negen maanden zonder wedstrijden is het voor Dylan wel de bedoeling dat hij weer in competitie komt.”

De 27-jarige Groenewegen was geschorst voor zijn rol in de zware valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. Daarbij raakte met name Fabio Jakobsen, die onlangs zijn rentree maakte in Turkije, ernstig gewond. „Ik heb veel steunbetuigingen gekregen na alles wat er gebeurd is, maar ik houd ook rekening met enkele negatieve reacties bij mijn terugkeer”, aldus Groenewegen.

„Ik heb Fabio gesproken voordat hij naar Turkije ging en het deed me goed te zien hoe het hem daar verging. Ik heb er extra veel zin in om zelf ook weer te gaan koersen en ik ben blij dat dat kan in een mooie ronde als de Giro d’Italia.”