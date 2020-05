Lionel Messi klaar voor herstart La Liga: ’Alsof we weer op nul beginnen’

Met nog elf speelronden te gaan wil men de Spaanse topcompetitie het seizoen - ondanks de coronapandemie - graag afmaken, zoals in Duitsland het geval is. De Spaanse premier gaf al toestemming dat voetbal vanaf 8 juni weer mogelijk is, zonder publiek.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, dat Spanje erg hard heeft getroffen, wordt er al vanaf 10 maart niet meer gevoetbald. „Ik denk niet dat iemand dit heeft zien aankomen”, schijft Messi op de blog van Adidas. „Mensen waarschuwden ons dat een pandemie eens in de zoveel tijd voor komt, maar ik had nooit gedacht dat het zo erg zou zijn en dat de impact op de hele wereld zo groot zou zijn.”

Messi weet inmiddels wanneer de Spaanse competitie weer van start gaat, als de planning doorgaat althans. Het is vooralsnog leven in onzekerheid. „We vragen ons allemaal af wanneer we weer kunnen beginnen. Je moet als voetballer altijd gefocust zijn wanneer je weer het veld op stapt”, aldus de ster van Barcelona, die aanstipt dat de mentale kant van sport in deze tijden niet onderschat mag worden. „Het verschilt natuurlijk per speler, maar sommigen zeggen dat voetbal voor 40, 50 of misschien wel 60% bestaat uit mentaliteit. Voor mij is het heel belangrijk. Ik zie om mij heen dat steeds meer topsporters focus gebruiken als voorbereiding op een wedstrijd.”

Het is nog afwachten of de mentale voorbereiding zijn vruchten afwerpt. Hoe dan ook zullen de fans het niet vanuit het stadion kunnen aanschouwen. „Het zal voor iedereen even wennen zijn. Ik heb eerder thuis in een leeg stadion gespeeld, toen vond ik het heel spookachtig. Toch is het de enige manier om de competitie af te kunnen maken.”

FC Barcelona, waar ook Frenkie de Jong onder contract staat, verkeerde voor de coronastop niet in een al te beste vorm. Ondanks het stroeve spel, staat de regerend landskampioen wel bovenaan, met twee punten voorsprong op aartsrivaal Real Madrid. „Technisch gezien is het nog altijd hetzelfde seizoen, maar ik denk dat de spelers en teams het heel anders zullen ervaren. Het voelt voor mij alsof we weer vanaf nul beginnen, ook al is dat niet zo. Voordeel is dat we een aantal belangrijke spelers terug hebben en we hebben tijd genoeg om fit te worden voordat alles weer begint. ”