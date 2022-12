Premium Het beste van De Telegraaf

Directe tegenstander van Fransman is met z’n 32 jaar snelste sprinter in Engelse selectie Slacht Kyle Walker in kwartfinale WK gevaarlijkste haan Mbappé?

Door Marcel van der Kraan

Aan Engeland-verdediger Kyle Walker de schone taak om vandaag het Franse fenomeen Kylian Mbappé (inzet af te stoppen). Ⓒ Getty Images

Kylian Mbappé is met vijf doelpunten en zijn bloedvorm hard op weg om topscorer van het WK te worden. Hij is de snelste, gevaarlijkste en meest meedogenloze aanvaller in Qatar. Maar er is één man die hem wil afstoppen en zijn eigen WK-droom niet wil laten verstoren. De directe tegenstander van de Franse raket op voetbalschoenen is Kyle Walker, toevallig de snelste speler in de hele selectie van Engeland.