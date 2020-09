Sneijder roept KNVB op tot sancties na racismerel: ’Dit mogen we nooit accepteren’

PVCV JO17-2 zou het opnemen tegen een jeugdelftal van DHSC, de amateurclub waar Sneijder actief is. „Morgen onze eerste interland tegen DHSC”, was te lezen op het Instagram-account. „Kom gerust kijken, spektakel gegarandeerd. De vraag is niet of er gevochten gaat worden, maar hoeveel mensen Frenk KO gaat slaan. Vergeet niet je paspoort en extra sloten voor je fiets mee te nemen.” Bij het affiche plaatste de ploeg naast het logo van de eigen vereniging, de Marokkaanse vlag.

Excuses

„Wij als PVCV distantiëren ons van de uitlatingen door deze individuen. Dit heeft niets met PVCV te maken en wij veroordelen dit soort uitlatingen dan ook ten zeerste. Er is vanuit ons bestuur ook contact met DHSC om dit probleem in de kern aan te pakken. Excuses hiervoor”, gaat PVCV op haar twitteraccount door het stof. De club heeft DHSC ook een e-mail gestuurd met excuses over het incident.

„Hier zit je als club echt niet op te wachten”, zegt voorzitter Hans Berrens tegenover RTV Utrecht. „Maar dat heb je met dat hele gedoe rond social media. We zijn er echt niet blij mee. PVCV heeft zijn excuses aangeboden en wij hebben dat aanvaard”, aldus Berrens.

’Heel groot probleem’

Sneijder veroordeelde via zijn Instagram-account het incident hard. „Racisme moet hard aangepakt worden. Wat nou als wij als DHSC zelf gereageerd zouden hebben? Het antwoord kan ik wel invullen. Dan hadden we een heel groot probleem gehad. Ik reken op sancties van de KNVB. Dit kunnen en mogen we niet accepteren noch tolereren.”

Het bewuste Instagram-bericht is inmiddels van het account van PVCV JO17-2 gehaald. Het is vervangen door een bericht waarin te lezen is dat het totaal niet de bedoeling was om racistisch over te komen. „Excuses naar iedereen die door deze post gekwetst is of zich gekwetst voelt. We hadden dit nooit mogen doen. We begrijpen dat we een enorme fout hebben gemaakt en zullen dit ook nooit meer doen.”

Het excuusbericht op het Instagram-account van PVCV JO17-2.

De KNVB laat in een reactie weten het voorval te onderzoeken. „Wij zijn pas geleden de campagne ’Ons voetbal is van iedereen’ gestart om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan, dus we nemen dit ook erg serieus. We zijn hiervan op de hoogte en zullen hier zo snel mogelijk achteraan gaan.”