Column Wim Kieft: ’Brutaal dat Guardiola juist Aké neemt’

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Heerlijk dat komende week de Champions League wordt hervat. Elk jaar hoop ik dat de ploeg van Pep Guardiola, Manchester City, succesvol is. Gewoon omdat de speelstijl die hij hanteert mij enorm aanspreekt. Ik weet dat hij destijds bij Barcelona met spelers als Messi, Xavi en Iniesta een beetje met zijn neus in de boter viel, maar het voetbal in de periode onder hem is echt het beste dat ik ooit heb gezien. Vol druk naar voren, individueel en als team hoogstaand, werkelijk geweldig.