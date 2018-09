'Vijf procent premie voor personeel PEC'

„Als de begroting positief is, is er een bonus met kerst. Komen we ver in de beker, dan zijn dat extra uren voor het kantoorpersoneel. Dus van het geld van de KNVB en uit de stadionbezetting is vijf procent voor het kantoor. Dat is afgesproken met de spelersraad. Ja, dan wordt er anders gewerkt.”

„Ook op het kantoor moet topsport worden bedreven en ook daarin selecteer je door qua personele bezetting”, zegt Nijkamp, die de eenheid op de burelen vorig seizoen groter zag dan ooit.

„Toen speelden we daar binnen een andere wedstrijd. Door degradatiegevaar moesten we rekening houden met twee scenario’s, waardoor we misschien voor dertig procent moesten snijden binnen de gehele organisatie. Dat zijn geen leuke gesprekken, want het liefst heb je het alleen over Eredivisie, groei en kansen. Dat we niet dachten dat het wel goed zou komen, hoort bij de volwassenheid van de club. Door de gevolgen allemaal zo direct onder ogen te zien, realiseerden we ons nog meer dat degradatie niet mocht gebeuren.”

