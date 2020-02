Theo Bos wil ook een wereldrecord

,,Daar ga ik me na dit WK op voorbereiden. Ik ga op hoogtestage in Isola 2000 en dan reis ik halverwege april af naar Bolivia. Eind van die maand gaat die poging plaatsvinden op 2600 meter hoogte. Het is een hele nieuwe baan. Waarom ik dat ga doen? Ik vind het mooi om een wereldrecord te hebben. Nu kan het nog, want straks gaat het allemaal alleen maar weer harder. Ik denk nu dat ik een goede kans heb om het te verbreken.”

Zijn collega’s in de teamsprint gaven woensdagavond het goede voorbeeld. Op sensationele wijze reden ze het oude wereldrecord (41.871) tot tweemaal toe (41.275 en 41.225) aan flarden op het olympische ploegenonderdeel.

,,Geweldig!”, zo kan sprintpionier Bos oprecht genieten van de prestaties van de jongere Oranje-generatie die na zijn regeerperiode is opgestaan. ,,Ik stond echt te klappen toen ze die wereldrecords reden. Ik ben ook speciaal naar de baan gegaan om dat mee te maken.”

Zelf hoopt Bos vrijdag zijn aantal wereldtitels op de baan op te schroeven naar zes stuks. De laatste dateert van 2007 op de sprint. Dan moet hij op de niet olympische kilometer wel de favoriet Quentin Lafargue verslaan. Vorig jaar tijdens de WK moest Bos nog genoegen nemen met zilver achter de Fransman. ,,Ik voel me goed en denk dat ik een serieuze kans heb om het goud te pakken.”