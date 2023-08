CL-sprookje Faeröerse stuntploeg voorbij, begeerde Josip Sutalo en Luka Ivanusec onderuit

Kristian Eriksen zorgde er al snel voor dat de achterstand uit de heenwedstrijd werd rechtgetrokken. Dit deed hij op aangeven van Magnus Wolff Eikrem (ex-SC Heerenveen). Daarna bleef het 1-0 tot in de tweede helft van de verlenging. Martin Linnes tekende daarin voor de beslissende goal.

Hoewel Champions League halen niet meer mogelijk is, is het Europese avontuur van de stuntploeg, die eerder BK Häcken en Ferencvaros nog niet voorbij. De club gaat nu de play-offs om de Europa League spelen. Verliest Klaksvik dan rest de groepsfase van de Conference League.

Dinamo Zagreb met Sutalo en Ivanusec onderuit tegen AEK

In de tweekamp tussen Dinamo Zagreb en AEK Athene hebben de Grieken het initiatief in handen. Dankzij een late treffer won de Griekse kampioen met 1-2 in Kroatië en ligt het op pole position om de play-offs te bereiken. Bij Zagreb stond zowel Ajax-target Josip Sutalo als Feyenoord-doelwit Luka Ivanusec in de basis.

Het was in tegenstelling tot de andere duels van dinsdagavond pas de eerste ontmoeting in de derde voorronde van de Champions League. Vorige week in Griekenland ging de wedstrijd immers niet door, nadat er bij rellen een 22-jarige fan van AEK werd neergestoken en aan zijn verwondingen overleed.

De Kroaten kwamen een dikke vijf minuten voor rust op voorsprong dankzij een heerlijke vrije trap van Marko Bulat. Hij krulde vanaf 25 meter de bal feilloos in de kruising. AEK sloeg na een uurtje terug via Steven Zuber, die de bal goed in de verre hoek plaatste. Het leek lang 1-1 te worden, maar de Grieken - waarvoor Nordin Amrabat een rol vervulde als invaller - pakte in de slotminuut toch nog de voorsprong. Konstantinos Galanopoulos was de bejubelde.

De return in Griekenland wordt op zaterdag 19 augustus gespeeld.

Chery helpt Maccabi Haifa

Tjaronn Chery heeft Maccabi Haifa naar de play-offs van de Champions League geholpen. De middenvelder, geboren in Den Haag, leverde de assists op de treffers van zijn ploeggenoten Frantzdy Pierrot en Dia Saba in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Slovan Bratislava (3-1) van de derde voorronde van de koningsklasse. De club uit Israël won vorige week in Slowakije het uitduel al met 2-1.

De 35-jarige Chery bereidde de eerste twee treffers van zijn ploeg voor. Hij is begonnen aan zijn vijfde seizoen bij Maccabi Haifa. Hij speelde in Nederland voor FC Twente, Cambuur, RBC, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen. Vervolgens droeg hij het shirt van Queens Park Rangers en ging hij bij het Chinese Guizhou Hengfeng en Turkse Kayserispor aan de slag.

Bruma had met twee treffers een groot aandeel in de uitzege van SC Braga op het Servische TSC Backa Topola (1-4). De oud-aanvaller van PSV maakte het tweede en derde doelpunt van de Portugezen die vorige week voor eigen publiek al een zege van 3-0 vierden.

Panathinaikos ten koste van Olympique Marseille naar play-offs

Olympique Marseille is in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld. Panathinaikos was na strafschoppen te sterk voor de Franse club.

Marseille verloor de eerste wedstrijd in Griekenland vorige week met 1-0. Dankzij aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang, die in de tweede ontmoeting twee keer scoorde, leek het elftal van coach Marcelino García Toral alsnog de play-offs te halen.

Panathinaikos scoorde in de 99e minuut echter tegen, uit een benutte strafschop van Fotis Ioannidis. Daardoor was een verlenging en uiteindelijk een strafschoppenserie noodzakelijk. Mattéo Guendouzi van Marseille was de enige die daarin miste.

Panathinaikos-speler Tonny Vilhena was in de 70e minuut gewisseld.

In de play-offs neemt Panatinaikos het op tegen Sporting Braga.