FC Utrecht verslaat Groningen en plaatst zich voor finale van de Play-offs

Europees voetbal halen is een doel in hoofdletters na het vorige seizoen, waarin FC Utrecht werd gedupeerd door de beslissing van de KNVB om het seizoen voortijdig af te breken vanwege corona en de ploeg uit de Domstad als bekerfinalist en nummer zes naast Europees voetbal greep.

Robben

Alle ogen waren vooraf gericht op Arjen Robben, die voor de derde keer dit seizoen in de basis stond bij FC Groningen. Zou hij net zo’n bepalende rol kunnen spelen als tegen FC Emmen? In die wedstrijd wist Robben het spel naar zich toe te trekken en was hij met twee assists belangrijk voor FC Groningen, dat in de noordelijke derby de enige zege in de afgelopen zes wedstrijden wist te boeken. Sindsdien was Robben alleen nog twee keer ingevallen, maar alles wees erop dat hij zijn kruit drooghield voor de play-offs als het er echt om zou gaan.

FC Utrecht verwelkomde voor het eerst sinds september vorig jaar weer supporters op de tribune. De 3000 fans zwaaiden met vlaggen en zongen naar hartenlust, want dat is toegestaan voor de supporters, die alleen met een negatieve coronatest toegang kregen. ,,Wij zijn negatief”, zong de Bunnik Side uit volle borst.

Het was geen geweldig schouwspel dat de supporters kregen voorgeschoteld. FC Groningen trok een muur op voor het eigen doel en FC Utrecht was niet bij machte die stuk te spelen. Het deed in de eerste helft af en toe pijn aan de ogen wat FC Groningen in balbezit liet zien. De Groningers staan toch al niet bekend als soepele aanvalsmachine met slechts 40 goals in 34 competitiewedstrijden, maar het was in de Galgenwaard wel erg karig aan de bal wat de ploeg van Danny Buijs liet zien. Het gevolg was dat ook Robben weinig aan bod kwam en als de 96-voudig Oranje-international eens een keer in balbezit kwam, dan werd meestal direct dubbele dekking toegepast. Robben stond voorin met Alessia Da Cruz en had een vrije rol.

Arjen Robben (r) in duel met Django Warmerdam (l). Ⓒ BSR Agency

Na rust toonde FC Groningen meer initiatief en prompt werd de wedstrijd een stuk interessanter. Hoewel hij tot dan weinig in stelling was gebracht, was het kort na rust Robben die dicht bij de openingsgoal was. Een door de muur van richting veranderde vrije trap van de routinier trof de paal. Kort daarna stelde Gyrano Kerk met een knal de Groningse doelman Sergio Padt op de proef.

FC Utrecht-trainer René Hake had gekozen voor een opstelling met Kerk en Othmane Boussaid op de flanken en Sander van de Streek als loper in de spits. Achter die driemansaanval stond Simon Gustafson die de ruimte kreeg om te zwerven. FC Utrecht voetbalde verzorgder dan FC Groningen, maar wist onvoldoende een vuist te maken.

Gustafson

In de 78e minuut kwam de verlossende goal, toen Gustafson rand zestien verwoestend uithaalde en de bal in de winkelhaak knalde. De Zweed stond dit seizoen lang aan de kant met een blessure, maar was net op tijd fit voor het staartje van het seizoen. Bij FC Utrecht wordt er rekening mee gehouden, dat de ex-Feyenoorder, wiens contract na dit seizoen nog maar één jaar doorloopt, deze zomer een stap gaat maken. Al houdt Gustafson zelf nog alle opties open.

Direct na de verlossende openingsgoal voor FC Utrecht kreeg FC Groningen een reuzekans op de gelijkmaker, maar de vrijgelaten Mike te Wierik kopte in kansrijke positie over. FC Groningen ging vol op de aanval spelen. Even daarvoor had Buijs de aanval al versterkt met spits Jørgen Strand Larsen. De rollen waren omgedraaid. Nu trok FC Utrecht een gesloten verdediging op en moest FC Groningen een gaatje zien te vinden. Larsen kwam nog heel dicht bij de gelijkmaker, toen hij goed wegdraaide bij Mark van der Maarel, maar de Noor zocht het doel iets te hoog.