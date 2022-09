Femke Bol wint opnieuw finale Diamond League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Tour of Britain ligt dag stil vanwege overlijden Elizabeth

22.21 uur: De Ronde van Groot-Brittannië ligt vrijdag stil vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. De organisatoren van de wedstrijd besloten de zesde etappe te schrappen en beraden zich nog over de resterende twee ritten.

„De organisatoren van de Tour of Britain en de betrokken teams, renners en officials, zijn zeer bedroefd vanwege het overlijden van Hare Majesteit de Koningin”, schrijft de organisatie in een via sociale media verspreide verklaring. „We condoleren de hele koninklijke familie.”

De Spanjaard Gonzalo Serrano heeft de leiding in de Britse rittenkoers.

Fraser-Price voor vijfde keer snelste op Diamond League

22.13 uur: De Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft voor de vijfde keer de finale van de Diamond League op de 100 meter gewonnen. De tweevoudig olympisch kampioene op de kortste sprintafstand, 35 jaar inmiddels, was in Zürich te snel voor haar landgenote Shericka Jackson. Met haar tijd van 10,65 was ze maar vijf honderdsten minder snel dan haar persoonlijk record.

„Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen. Ik kom hier graag terug”, zei Fraser-Pryce, die afgelopen zomer in Eugene voor de vijfde keer wereldkampioen werd op de 100 meter.

Bij de mannen werd de 100 meter gewonnen door Trayvon Bromell. De Amerikaan liep een tijd van 9,94 en versloeg daarmee de Jamaicaan Yohan Blake (10,05) en de Canadees Aaron Brown (10,06). Voor Bromell was het zijn eerste eindoverwinning in de Diamond League.

IOC schorst Guatemala en geeft India laatste waarschuwing

22.00 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Guatemala geschorst. Volgens het IOC handelt het nationaal comité van het land uit Midden-Amerika niet volgens de regels van het olympisch manifest. Sporters uit Guatemala mogen daardoor voorlopig niet onder de naam en vlag van hun land meedoen aan internationale evenementen. Guatemala krijgt gedurende de schorsing ook geen financiële steun.

India kreeg een laatste waarschuwing van het IOC tijdens een bestuursvergadering in Lausanne. De bestuursleden besloten de voor in mei 2023 geplande IOC-sessie in de Indiase stad Mumbai uit te stellen, om India zo onder druk te zetten. Het olympisch comité van dat land moet zo snel mogelijk bestuursverkiezingen houden en de interne problemen oplossen, anders gaat het IOC op zoek naar een andere locatie voor de grote ledenvergadering van volgend jaar. India huisvestte de IOC-sessie voor het laatst in 1986 in New Delhi.

Het IOC-bestuur maakt zich nog steeds zorgen om de situatie bij de internationale boksbond IBA, onder meer vanwege de financiële afhankelijkheid van de IBA van het Russische aardgasbedrijf Gazprom. Volgens het IOC doet de boksbond te weinig om de interne problemen op te lossen.

Boris van der Vorst, de voorzitter van de Nederlandse boksbond, wil graag voorzitter worden van de IBA. Hij werd in mei vlak voor de verkiezingen echter geschorst. Van der Vorst ging met succes in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS. De IBA beslist op een speciaal congres of er nieuwe verkiezingen komen. Het IOC dreigt boksen na de Spelen van Parijs 2024 als olympische sport te schrappen. Boksen staat momenteel niet op het programma voor Los Angeles 2028.

Bol wint opnieuw finale Diamond League

21.10 uur: Femke Bol heeft bij de finale van de Diamond League in Zürich opnieuw de 400 meter horden gewonnen. Dat leverde de 22-jarige atlete uit Amersfoort behalve een prestigieuze award ook 30.000 euro op. Vorig jaar had ze de finale van de reeks topwedstrijden ook al gewonnen op haar favoriete onderdeel. Bol won dit jaar alle wedstrijden waarin ze uitkwam op de reeks op de 400 meter horden.

Bol (22) won vorige maand twee gouden medailles bij de EK in München: op 400 meter horden en de 400 meter vlak. Ook was er Europees goud op de 4x400 meter. In juli pakte ze zilver op de 400 meter horden op de WK van Eugene. Daar moest ze de schier onverslaanbare Sydney McLaughlin voor zich dulden. De Amerikaanse is ook de regerend olympisch kampioene. McLaughlin ontbrak in Zürich.

Bol kwam in Zürich tot een tijd van 53,03, een seconde boven haar persoonlijk record. Het was voldoende om Gianna Woodruff uit Panama (53,72) en de Jamaicaanse Janieve Russell (53,77) achter zich te houden. Voormalig wereldrecordhoudster Dalilah Muhammad uit de Verenigde Staten werd vierde in 53,83.

Bol wist wel een bestemming voor een deel van het verdiende geld. „Ik heb altijd gezegd dat als ik een mooi bedrag win ik het zal uitgeven aan vakantie. Ik ga naar Griekenland, twee weken op het strand liggen”, vertelde ze. Terugkijkend op haar seizoen zei ze zich nog steeds „in de wolken” te voelen. „Het is altijd moeilijk evalueren omdat ik vorig jaar al sprak van een droomseizoen. Ik heb mezelf uitgedaagd met de dubbel op de EK. Ik hoop ooit dat ik de beste van de wereld kan zijn, maar voor nu ben ik heel tevreden met hoe het gaat.”

De andere drie Nederlanders die donderdagavond in actie kwamen, konden zich niet onderscheiden. Lieke Klaver werd in 51,55 zevende op de 400 meter. Die werd gewonnen door de Dominicaanse Marileidy Paulino in 48,99. Dat was de beste tijd dit jaar gelopen.

Liemarvin Bonevacia sloot de 400 meter eveneens als zevende af in 45,84. Hier won Kirani James uit Grenada in 44,26.

Nick Smidt werd achtste op de 400 meter horden in 51,82. De zege was voor de Braziliaan Alison Dos Santos: 46,98.

AC Milan vijf maanden lang zonder verdediger Florenzi

21.07 uur: AC Milan kan pas volgend jaar weer beschikken over Alessandro Florenzi. De verdediger liet zich donderdag opereren aan zijn dij en is vijf maanden lang uitgeschakeld.

Florenzi blesseerde zich eind augustus in de competitiewedstrijd tegen Sassuolo. Milan haalde Sergiño Dest van FC Barcelona, op huurbasis, als vervanger.

„De operatie is goed verlopen en Alessandro kan vrijdag aan zijn herstel beginnen. We verwachten hem niet voor eind februari terug op het veld.”

Florenzi maakte deel uit van de Italiaanse selectie die vorig jaar de Europese titel won.

Portugal speelt kort voor start WK oefenwedstrijd tegen Nigeria

18:12 uur Portugal speelt kort voor de start van het WK voetbal in Qatar nog een oefenwedstrijd. De Europees kampioen van 2016 neemt het donderdag 17 november in Lissabon op tegen Nigeria.

De voorbereidingstijd op het WK is kort. Maandag 14 november verzamelen de meeste teams zich. Het toernooi begint zondag 20 november. Portugal speelt donderdag 24 november tegen Ghana de eerste groepswedstrijd.

België liet vorige week weten ook nog een oefenwedstrijd te spelen in de korte voorbereidingsperiode. Voor het elftal van trainer Roberto Martínez begint het WK 23 november.

Het Nederlands elftal heeft geen oefenwedstrijd gepland. Oranje speelt 21 november al het eerste pouleduel.

Koning en voetbalprominenten bij herdenking Johan Cruijff

16:39 uur Koning Willem-Alexander en diverse prominenten uit de voetbalwereld bezoeken op woensdag 21 september in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst voor Johan Cruijff. Het Nederlandse voetbalicoon, in 2016 overleden, werd 75 jaar geleden geboren. Bovendien is het 25 jaar geleden dat Cruijff zijn foundation oprichtte.

Tijdens de bijeenkomst in de Johan Cruijff ArenA, genaamd The Cruyff Legacy Summit, blikken genodigden terug op het leven en het werk van de beroemde nummer 14. Koning Willem-Alexander opent de bijeenkomst. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Zo praten de Franse trainer Arsène Wenger en bondscoach Sarina Wiegman van EK-kampioen Engeland over onder meer leiderschap en rolmodellen. Ronald Koeman, die na het WK terugkeert als bondscoach van het Nederlands elftal, gaat met onder anderen Frank Rijkaard en Jordi Cruijff herinneringen ophalen aan de overleden Amsterdammer. Ook paralympisch kampioene Marlou van Rhijn en directrice Tanja Dik van de ArenA komen aan het woord.

„Steeds als een Cruyff Court wordt geopend of als iemand z’n diploma haalt op het Johan Cruyff Institute, ben ik trots op mijn vader en zijn nalatenschap”, zegt zoon Jordi Cruijff. „Als familie is het onze plicht om die nalatenschap in leven te houden. Deze bijeenkomst geeft ons de kans om iedereen te laten zien hoe dankbaar we zijn dat ze ons daarbij helpen.”

Tekie transfervrij naar Go Ahead Eagles

16:47 uur Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met middenvelder Tesfaldet Tekie. De 25-jarige Zweed komt transfervrij naar Deventer en heeft een verbintenis voor één seizoen getekend. Tekie speelde tussen 2019 en 2022 nog bij Fortuna Sittard.

„We hebben de afgelopen periode gekeken naar een back en een aanvallende versterking, waarvan het laatste profiel echt een speler zou moeten zijn die ons direct beduidend beter zou maken”, zegt Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles. „Toen bleek dat een aanvaller in de door ons gewenste categorie niet voorbijkwam, hebben we gekeken naar wat onze groep nog kon gebruiken qua profiel. Met Tesfaldet Tekie hebben we een ervaren middenvelder kunnen vastleggen. Hij is verdedigend sterk door het spel goed te lezen en veel ballen te veroveren. Daarnaast kan hij het spel ook goed verplaatsen, ook over langere afstand. Wij denken dat hij een speler is die ons kan helpen in de strijd om lijfsbehoud.”

Tekie speelde eerder bij KAA Gent en de Zweedse clubs Östersund en Norrköping.

Belg Meeus wint rit Tour of Britain na chaotische slotkilometer

16:36 uur De Belg Jordi Meeus heeft de vijfde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De rit ging van West Bridgford naar Mansfield. Meeus hield in de massasprint, waarbij kort ervoor een deel van het peloton de verkeerde weg koos, de Pool Stanislaw Aniolkowski en de Brit Tom Pidcock achter zich.

De leiderstrui bleef in handen van de Spanjaard Gonzalo Serrano. Pidcock kwam dankzij bonificatieseconden wel dichterbij.

In de laatste kilometer reed een grote groep renners verkeerd. Onder meer sprinter Cees Bol en enkele ploeggenoten belandden op een weg parallel aan de finishstraat en waren meteen kansloos.

Vrijdag volgt een rit van Tewkesbury naar Gloucester met onderweg drie klimmetjes. De Tour of Britain eindigt zondag.

Basketballers verliezen tegen Finland ook laatste EK-duel

15:49 uur De Nederlandse basketballers hebben ook hun vijfde en laatste wedstrijd op het EK verloren. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia verloor met 88-67 van Finland. Bij rust keek Oranje al tegen een achterstand van 17 punten aan (48-31).

De afscheidnemende Worthy de Jong was met 21 punten de topscorer aan Nederlandse zijde. De Jong vervolgt zijn loopbaan in het 3x3 basketbal.

De ’Orange Lions’ moesten het op het EK eerder al afleggen tegen Tsjechië (80-88), Servië (76-100), Israël (67-74) en Polen (69-75). Daardoor wist de ploeg van Buscaglia dinsdag al dat het de knock-outfase van het EK was misgelopen. De beste vier teams in de poule van zes gaan verder naar de volgende ronde. Nederland eindigt na vijf verloren wedstrijden als zesde en laatste in groep D.

Middenvelder Krunic verlengt contract bij AC Milan

13:34 uur Middenvelder Rade Krunic (28) heeft zijn contract bij AC Milan verlengd tot juni 2025.

De Bosnische middenvelder speelt sinds de zomer van 2019 in Milaan en speelde tot nu toe 91 wedstrijden voor de Italiaanse landskampioen. De 27-voudig Bosnisch international startte dit seizoen in de eerste competitiewedstrijd tegen Udinese (4-2), maar viel daarna geblesseerd uit met een verrekking.

Tirpan vertrekt bij Fortuna Sittard

12.43 uur: Mickaël Tirpan vertrekt per direct bij Fortuna Sittard. De verdediger die nog een contract van twee seizoenen had in Limburg, keert terug naar Turkije, waar hij opnieuw gaat spelen bij Kasimpasa.

Tirpan maakte in januari 2021 op huurbasis de overstap van Kasimpasa naar Fortuna, waarna de rechtsback in de zomer van dat jaar definitief werd overgenomen. Dit seizoen kwam Tirpan in alle vijf de competitiewedstrijden in actie. In totaal speelde de 28-jarige Belg 45 wedstrijden voor Fortuna.

Pjanic verruilt FC Barcelona voor club uit Emiraten

12.21 uur: Miralem Pjanic vertrekt bij FC Barcelona. De 32-jarige Bosnische middenvelder verruilt de Spaanse topclub transfervrij voor Sharjah SC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Pjanic ondertekende in het Midden-Oosten een contract voor twee seizoenen, met een optie voor een derde jaar.

Barcelona nam Pjanic in 2020 over van Juventus voor 60 miljoen euro. Onder coach Ronald Koeman en diens opvolger Xavi kwam de Bosniër weinig aan spelen toe. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan het Turkse Besiktas. Bij Barcelona kwam de 107-voudig Bosnisch international tot dertig wedstrijden. Hij had nog een contract tot medio 2024, dat de Catalanen en de voetballer woensdag lieten ontbinden.

Pjanic speelde eerder voor Metz, Olympique Lyon en AS Roma.

Waterpoloërs eindigen EK op elfde plek

11.59 uur: De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK afgesloten met de elfde plek. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer won donderdagochtend de wedstrijd om de elfde plek van Israël: 17-7.

Na het eerste kwart had Oranje al een 4-1 voorsprong na doelpunten van Jesse Nispeling, Jorn Winkelhorst, Lucas Gielen en Pascal Janssen. De voorsprong werd in de daaropvolgende drie kwarten verder uitgebouwd. Gielen, Winkelhorst en Flemming Kastrop namen alle drie 3 doelpunten voor hun rekening.

De Nederlandse vrouwen strijden vrijdagavond met Italië om de bronzen medaille. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis miste de finale door een nederlaag tegen titelverdediger Spanje (7-10).

Hockeyers treffen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili op WK

10.35 uur: De Nederlandse hockeymannen treffen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili in de groepsfase van het WK hockey, van 13 tot en met 29 januari 2023 in India. De vier landen werden donderdag tijdens de loting aan elkaar gekoppeld in poule C.

Titelverdediger België treft Duitsland, Zuid-Korea en Japan in de poulefase en is ingedeeld in poule B. De andere twee poules bestaan uit Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Argentinië (poule A) en India, Wales, Spanje en Engeland (poule D).

De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de kwartfinales van het WK. Nederland was samen met India, Australië en België geplaatst als groepshoofd.

De wedstrijden tijdens het WK hockey worden gespeeld in Bhubaneswar en Rourkela. De twee steden liggen zo’n 300 kilometer van elkaar verwijderd. Het wedstrijdschema (locaties en tijden) wordt later dit jaar vrijgegeven.

RB Leipzig stelt Rose aan als nieuwe trainer

10.04 uur: RB Leipzig heeft Marco Rose aangesteld als nieuwe trainer. Rose volgt de woensdag ontslagen Domenico Tedesco op en tekent een contract tot juni 2024. Donderdagochtend wordt hij officieel gepresenteerd bij de Duitse club en in de middag zal hij zijn eerste training leiden.

De 45-jarige Duitser neemt Alexander Zicker, Frank Geideck en Marco Kurth mee als assistent-coaches. De clubloze Rose werd eerder al gemeld als mogelijke opvolger van Tedesco. Hij was eerder trainer van Red Bull Salzburg, dat nauw verbonden is met de club uit Leipzig. Rose was het afgelopen seizoen trainer van Borussia Dortmund. Zaterdag neemt hij het in zijn eerste competitieduel als coach van RB Leipzig op tegen zijn oude club.

RB Leipzig besloot woensdag om Tedesco te ontslaan, een dag nadat het team op eigen veld een pijnlijke 4-1-nederlaag had geleden tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. De 36-jarige Tedesco, die met zijn team het afgelopen seizoen de Duitse beker won, kende al een slechte seizoensstart met slecht 5 punten uit evenzoveel duels.

„We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor RB Leipzig en willen onze doelstellingen bereiken. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een nieuwe impuls nodig hebben”, meldde algemeen directeur Oliver Mintzlaff in een verklaring. Hij sprak van een zware beslissing.

Braziliaanse clubs in finale Copa Libertadores

08.38 uur: De finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika, gaat tussen de Braziliaanse clubs Flamengo en Athletico Paranaense. De finale wordt gespeeld op 29 oktober in Guayaquil in Ecuador.

Flamengo kwalificeerde zich woensdag (plaatselijke tijd) voor de finale door in stadion Maracaña met 2-1 te winnen van Velez Sarsfield uit Argentinië. De Brazilianen hadden de eerste wedstrijd al met 4-0 gewonnen. Athletico Paranaense schakelde eerder titelverdediger Palmeiras uit.

Flamengo won de Copa Libertadores twee keer eerder, in 1981 en in 2019. Athletico Paranaense stond een keer eerder in de finale. In 2005 verloor de club van São Paulo.