Sport kort: Basketballers verliezen tegen Finland ook laatste EK-duel

Basketballers verliezen tegen Finland ook laatste EK-duel

15:49 uur De Nederlandse basketballers hebben ook hun vijfde en laatste wedstrijd op het EK verloren. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia verloor met 88-67 van Finland. Bij rust keek Oranje al tegen een achterstand van 17 punten aan (48-31).

De afscheidnemende Worthy de Jong was met 21 punten de topscorer aan Nederlandse zijde. De Jong vervolgt zijn loopbaan in het 3x3 basketbal.

De 'Orange Lions' moesten het op het EK eerder al afleggen tegen Tsjechië (80-88), Servië (76-100), Israël (67-74) en Polen (69-75). Daardoor wist de ploeg van Buscaglia dinsdag al dat het de knock-outfase van het EK was misgelopen. De beste vier teams in de poule van zes gaan verder naar de volgende ronde. Nederland eindigt na vijf verloren wedstrijden als zesde en laatste in groep D.

Middenvelder Krunic verlengt contract bij AC Milan

13:34 uur Middenvelder Rade Krunic (28) heeft zijn contract bij AC Milan verlengd tot juni 2025.

De Bosnische middenvelder speelt sinds de zomer van 2019 in Milaan en speelde tot nu toe 91 wedstrijden voor de Italiaanse landskampioen. De 27-voudig Bosnisch international startte dit seizoen in de eerste competitiewedstrijd tegen Udinese (4-2), maar viel daarna geblesseerd uit met een verrekking.

Tirpan vertrekt bij Fortuna Sittard

12.43 uur: Mickaël Tirpan vertrekt per direct bij Fortuna Sittard. De verdediger die nog een contract van twee seizoenen had in Limburg, keert terug naar Turkije, waar hij opnieuw gaat spelen bij Kasimpasa.

Tirpan maakte in januari 2021 op huurbasis de overstap van Kasimpasa naar Fortuna, waarna de rechtsback in de zomer van dat jaar definitief werd overgenomen. Dit seizoen kwam Tirpan in alle vijf de competitiewedstrijden in actie. In totaal speelde de 28-jarige Belg 45 wedstrijden voor Fortuna.

Pjanic verruilt FC Barcelona voor club uit Emiraten

12.21 uur: Miralem Pjanic vertrekt bij FC Barcelona. De 32-jarige Bosnische middenvelder verruilt de Spaanse topclub transfervrij voor Sharjah SC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Pjanic ondertekende in het Midden-Oosten een contract voor twee seizoenen, met een optie voor een derde jaar.

Barcelona nam Pjanic in 2020 over van Juventus voor 60 miljoen euro. Onder coach Ronald Koeman en diens opvolger Xavi kwam de Bosniër weinig aan spelen toe. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan het Turkse Besiktas. Bij Barcelona kwam de 107-voudig Bosnisch international tot dertig wedstrijden. Hij had nog een contract tot medio 2024, dat de Catalanen en de voetballer woensdag lieten ontbinden.

Pjanic speelde eerder voor Metz, Olympique Lyon en AS Roma.

Waterpoloërs eindigen EK op elfde plek

11.59 uur: De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK afgesloten met de elfde plek. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer won donderdagochtend de wedstrijd om de elfde plek van Israël: 17-7.

Na het eerste kwart had Oranje al een 4-1 voorsprong na doelpunten van Jesse Nispeling, Jorn Winkelhorst, Lucas Gielen en Pascal Janssen. De voorsprong werd in de daaropvolgende drie kwarten verder uitgebouwd. Gielen, Winkelhorst en Flemming Kastrop namen alle drie 3 doelpunten voor hun rekening.

De Nederlandse vrouwen strijden vrijdagavond met Italië om de bronzen medaille. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis miste de finale door een nederlaag tegen titelverdediger Spanje (7-10).

Hockeyers treffen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili op WK

10.35 uur: De Nederlandse hockeymannen treffen Nieuw-Zeeland, Maleisië en Chili in de groepsfase van het WK hockey, van 13 tot en met 29 januari 2023 in India. De vier landen werden donderdag tijdens de loting aan elkaar gekoppeld in poule C.

Titelverdediger België treft Duitsland, Zuid-Korea en Japan in de poulefase en is ingedeeld in poule B. De andere twee poules bestaan uit Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk, Argentinië (poule A) en India, Wales, Spanje en Engeland (poule D).

De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de kwartfinales van het WK. Nederland was samen met India, Australië en België geplaatst als groepshoofd.

De wedstrijden tijdens het WK hockey worden gespeeld in Bhubaneswar en Rourkela. De twee steden liggen zo'n 300 kilometer van elkaar verwijderd. Het wedstrijdschema (locaties en tijden) wordt later dit jaar vrijgegeven.

RB Leipzig stelt Rose aan als nieuwe trainer

10.04 uur: RB Leipzig heeft Marco Rose aangesteld als nieuwe trainer. Rose volgt de woensdag ontslagen Domenico Tedesco op en tekent een contract tot juni 2024. Donderdagochtend wordt hij officieel gepresenteerd bij de Duitse club en in de middag zal hij zijn eerste training leiden.

De 45-jarige Duitser neemt Alexander Zicker, Frank Geideck en Marco Kurth mee als assistent-coaches. De clubloze Rose werd eerder al gemeld als mogelijke opvolger van Tedesco. Hij was eerder trainer van Red Bull Salzburg, dat nauw verbonden is met de club uit Leipzig. Rose was het afgelopen seizoen trainer van Borussia Dortmund. Zaterdag neemt hij het in zijn eerste competitieduel als coach van RB Leipzig op tegen zijn oude club.

RB Leipzig besloot woensdag om Tedesco te ontslaan, een dag nadat het team op eigen veld een pijnlijke 4-1-nederlaag had geleden tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. De 36-jarige Tedesco, die met zijn team het afgelopen seizoen de Duitse beker won, kende al een slechte seizoensstart met slecht 5 punten uit evenzoveel duels.

"We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor RB Leipzig en willen onze doelstellingen bereiken. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een nieuwe impuls nodig hebben," meldde algemeen directeur Oliver Mintzlaff in een verklaring. Hij sprak van een zware beslissing.

Braziliaanse clubs in finale Copa Libertadores

08.38 uur: De finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika, gaat tussen de Braziliaanse clubs Flamengo en Athletico Paranaense. De finale wordt gespeeld op 29 oktober in Guayaquil in Ecuador.

Flamengo kwalificeerde zich woensdag (plaatselijke tijd) voor de finale door in stadion Maracaña met 2-1 te winnen van Velez Sarsfield uit Argentinië. De Brazilianen hadden de eerste wedstrijd al met 4-0 gewonnen. Athletico Paranaense schakelde eerder titelverdediger Palmeiras uit.

Flamengo won de Copa Libertadores twee keer eerder, in 1981 en in 2019. Athletico Paranaense stond een keer eerder in de finale. In 2005 verloor de club van São Paulo.