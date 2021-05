Na het veroveren van een Europees ticket dreigt een leegloop bij Vitesse

Voetbal

Mo Ihattaren en Calvin Stengs in voorlopige selectie Jong Oranje voor knock-outfase EK

De voorlopige EK-selectie van Jong Oranje voor de knock-outfase van het EK 2021 in Hongarije en Slovenië telt 31 spelers. Jong Oranje speelt op maandag 31 mei de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk. De wedstrijd begint om 18.00 uur en wordt gespeeld in de Bozsik Aréna in Budapest.